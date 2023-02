"Grève RATP : des perturbations dans le métro ou le bus ?"

GREVE RATP. Si "aucun impact significatif" sur le réseau RATP est attendu ce samedi 11 février, jour de grève et de manifestations à Paris, quelques perturbations sont tout de même à prévoir à Paris.

[Mis à jour le 11 février 2023 à 14h20] "Aucun impact significatif" sur le réseau et le trafic RATP est prévu ce samedi 11 février, a assuré la RATP dans un communiqué publié jeudi 9 février. Cela ne signifie toutefois pas que la situation sera normale ce samedi dans le métro et surtout sur le réseau de bus parisiens. Les lignes de bus pourraient voir leur trafic impacté par le cortège parisien, et des stations pourraient fermer leurs portes ce samedi après-midi. La RATP précise ainsi que "certaines lignes sont susceptibles d'être déviées ou limitées en raison de manifestations sur la voies publique". C'est notamment le cas des lignes de bus suivantes : bus n°20, 21, 24, 26, 27, 29, 38, 39, 46, 56, 57, 58, 61, 68, 69, 70, 75, 76, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 215 et 351. A noter que la ligne 14 est fermée en raison de travaux sur la ligne automatique en vue de son prolongement.

Grève RATP : où consulter les prévisions de trafic ?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.