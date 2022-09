Grève RATP : des perturbations de trafic attendues jeudi 29 septembre 2022

GREVE 29 SEPTEMBRE. En raison d'un appel à la grève nationale ce jeudi 29 septembre 2022, la RATP sera mobilisée et des perturbations de trafic sont à prévoir dans les métros, bus, tramways et RER. Ce que l'on sait pour le moment.

[Mis à jour le 27 septembre 2022 à 12h17] Les syndicats CGT, FSU et Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse, appellent à une grève générale et nationale le jeudi 29 septembre 2022 pour revendiquer le pouvoir d'achat, les droits des travailleurs et la réforme des retraites. De nombreux secteurs sont concernés par cette grève, dont la RATP qui souhaite "mettre un terme à cette situation d'injustice sociale qui ne sert ni les agents, ni les usagers, au regard de la dégradation de l'offre de transport constatée cet été sur nos réseaux" selon un communiqué de presse.

Le site de la RATP indique que son préavis de grève "couvre l'ensemble du personnel, de toutes catégories et dans l'ensemble des services". Métros, bus, tramways et RER seront très probablement impactés. Pour le moment, les prévisions de trafic n'ont pas encore été communiquées. Elles seront disponibles de 48 à 24 heures à l'avance à cette page.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.

Du mercredi 28 septembre 2022 à 22 heures jusqu'au vendredi 30 septembre 2022 à 7 heures, la RATP mène une grève dans un contexte d'injustice sociale, "de pertes d'attractivité (...) mettant l'emploi en tension, dégradant les conditions de travail par manque d'effectif" "sous couvert de l'ouverture à la concurrence", et revendique une nouvelle augmentation de la valeur du point.