"Grève RATP : deux nouvelles dates les 7 et 11 février 2023 !"

GREVE RATP. L'intersyndicale de la RATP a suivi le mot d'ordre des huit principaux syndicats français en se joignant aux deux prochaines grèves interprofessionnelles contre la réforme des retraites mardi 7 et samedi 11 février 2023.

[Mis à jour le 1er février 2023 à 17h13] Au lendemain de la forte mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, les huit principales organisations syndicales de France ont décidé de prolonger le mouvement social contre la réforme des retraites les mardi 7 et samedi 11 février, en plein pendant les vacances scolaires. L'intersyndicale des organisations représentatives à la RATP (CGT, FO, CFE-CGC et Unsa) a confirmé ce mercredi 1er février qu'elle se joignait à ces deux nouvelles dates de grève les mardi 7 et samedi 11 février.

"Nous appelons tous les agents de l'entreprise à poursuivre et amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme", a indiqué l'intersyndicale dans le communiqué commun ci-dessus.

Les agents du réseau de transport parisien se joignent à l'appel du mardi 7 février et du samedi 11 février 2023 à l'appel de l'intersyndicale de la RATP (CGT, FO, CFE-CGC et Unsa), la première date coïncidant avec le lendemain de la présentation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. En effet, le régime spécial de retraite de quelques 40 000 agents de la RATP est lourdement menacé. De leur côté, les syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail de la SNCF ont déjà annoncé deux jours de grève consécutifs les 7 et 8 février :

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.