"Grève RATP du 19 janvier : les prévisions par ligne de métro, RER, bus et tram"

GREVE RATP. Ce jeudi 19 janvier sera une journée noire pour les usagers des métros et RER, dont certaines lignes sont à l'arrêt, mais aussi des bus et tramways à Paris en raison d'une grève contre la réforme des retraites. Les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 18 janvier 2023 à 17h50] Ce jeudi 19 janvier 2023, la circulation des lignes de métro sera particulièrement compliquée en raison d'une grève à la RATP contre la réforme des retraites. En effet, trois lignes (8, 10 et 11) sont totalement interrompues, tandis que 10 lignes sont fortement perturbées (2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9, 12, et 13), uniquement ouvertes aux heures de pointe ou exploitées partiellement.

Du côté des RER A et B exploités par la RATP, 1 train sur deux sera en circulation en moyenne aux heures de pointe et 1 train sur 3 ou 4 aux heures creuses. L'interconnexion sera suspendue à la gare du Nord pour le RER B. La circulation des bus sera en revanche plus fluide, avec 2 bus sur 3 en moyenne en circulation. Il en sera de même pour les tramways, avec 3 tram sur 4 en moyenne selon les lignes.

Le ministre délégué chargé des transports Clément Beaune invite les usagers au "télétravail quand c'est possible" en ce "jeudi de galère". Découvrez le récapitulatif des perturbations du jeudi 19 janvier ci-dessous :

Métro et RER gérés conjointement par la SNCF et la RATP seront extrêmement perturbés ce jeudi 19 janvier 2023. Les bus et tramways subissent également des perturbations de trafic ce jeudi 19 janvier 2023. Voici les prévisions de trafic ligne par ligne ci-dessous :

Perturbations métro :

Ligne 1 : trafic normal. Attention au risque de saturation !

Ligne 2 : uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) ou exploitée partiellement.

Ligne 3 : uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) ou exploitée partiellement.

Ligne 3 bis : uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) ou exploitée partiellement.

Ligne 4 : 1 train sur 2 en heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) et 1 train sur 4 aux heures creuses avec risque de saturation.

Ligne 5 : uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) ou exploitée partiellement.

Ligne 6 : uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) ou exploitée partiellement.

Ligne 7 : uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) ou exploitée partiellement.

Ligne 7 bis : uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) ou exploitée partiellement.

Ligne 8 : fermée

Ligne 9 : uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) ou exploitée partiellement.

Ligne 10 : fermée

Ligne 11 : fermée

Ligne 12 : uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) ou exploitée partiellement.

Ligne 13 : uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) ou exploitée partiellement.

Ligne 14 : trafic normal avec risque de saturation.

Consulter le bulletin d'information de la RATP pour être informé du trafic du métro en temps réel.

Perturbations RER : Jeudi 19 janvier 2023, les RER A et B gérés par la RATP voient leur circulation perturbée. Sur le RER A , prévoir 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses (premiers départs entre 5h10 et 5h40 selon les branches et dernier passage à Châtelet à 21 heures). Sur le RER B, prévoir prévoir 1 train sur 3 toute la journée jusqu'à 22h45 sur la partie nord, et prévoir 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses sur la partie sud . Changement de train nécessaire à Gare du Nord.

Perturbations bus : le trafic des bus est perturbé jeudi 19 janvier 2023, avec 2 bus sur 3 en circulation en moyenne. Le trafic des Noctiliens sera normal. Découvrir le trafic de votre ligne de bus .

. Perturbations tram : Le trafic des tramways est de 3 tramways sur 4, sauf le T4 et le T11 gérés par la SNCF, avec des disparités selon les lignes.

les syndicats de la RATP CGT, FO, Unsa et CFE-CGC sont mobilisés en première ligne contre le projet de réforme des retraites qui menace le régime spécial de près de 40 000 salariés (nouveaux entrants) soumis à un régime spécial, pour qui l'âge légal de la retraite serait décalé de deux ans, y compris pour ceux qui ont droit à la retraite anticipée. Dans un communiqué, les syndicats indiquent vouloir mettre "tout en œuvre pour s'opposer" au projet. "Pour les nouveaux embauchés, c'est la non prise en compte de la pénibilité propre à leur activité. C'est inacceptable!", avertit l'intersyndicale.