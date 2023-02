"Grève RATP : faut-il s'attendre à des perturbations ce jeudi 16 février ?"

GREVE RATP. La 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ne devrait pas avoir de graves conséquences sur les transports parisiens de la RATP ce jeudi 16 février 2023.

[Mis à jour le 14 février 2023 à 18h57] Un 5e acte de grève contre la réforme des retraites est prévu ce jeudi 16 février 2023, avec les principaux syndicats représentatifs de la régie autonome des transports parisiens (CGT, FO, l'UNSA et la CFE-CGC) qui se joignent à l'appel. Les transports en commun parisiens vont toutefois rencontrer que des "perturbations non-significatives" sur les lignes de métro, annonce Le Parisien. Les RER A et B gérés par la RATP sur l'axe sud devraient circuler quasi normalement. Avis aux usagers, ce n'est pas de cette journée du 16 février dont il faut s'inquiéter, mais plutôt de celle du mardi 7 mars, jour choisi par les syndicats de la RATP pour reconduire le mouvement social. En savoir plus ci-dessous :

Dans un communiqué publié sur Facebook le 11 février, l'intersyndicale de la RATP appelle "à participer massivement" à la journée de manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites du 16 février 2023. Les agents de la RATP sont en effet en première ligné : le régime spécial de retraite de quelques 40 000 agents de la RATP est menacé, ce qui représente 93% des effectifs.

L'intersyndicale de la RATP "appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars 2023 afin de peser encore plus fort et gagner le retrait de ce projet de loi". Cette mobilisation nous rappelle forcément la grève qui avait paralysé le rail français durant deux mois en 2019, lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites qui avait été avortée à cause de la crise sanitaire du Covid-19.

Grève RATP : où consulter les prévisions de trafic ?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.