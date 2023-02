"Grève RATP : la grève reconduite samedi 11 février ? Ce qui est prévu"

GREVE RATP. Après une nouvelle journée de mobilisation, la grève RATP ne sera pas à l'ordre du jour mercredi 8 février. En revanche, des perturbations sont attendues samedi 11 février 2023.

[Mis à jour le 8 février 2023 à 00h01] Pour manifester leur mécontentement vis-à-vis du projet de réforme des retraites souhaité par le gouvernement, qui menace clairement le régime spécial de retraite de quelque 40 000 agents de la RATP, soit 93% des effectifs, la mobilisation était encore une fois plutôt suivie ce mardi 7 février à la Régie autonome des transports parisiens. Pour autant, contrairement à la SNCF, il n'y aura pas de poursuite de la grève RATP ce mercredi 8 février 2023.

Alors que les syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail de la SNCF appellent à la mobilisation mercredi, du côté des syndicats de la RATP, on préfère en effet concentrer les efforts sur la journée du samedi 11 février 2023. Pour l'heure, peu d'informations concernant la mobilisation chez les conducteurs de RER, métro, bus ou tramways nous sont parvenues. Généralement, les perturbations ne sont connues que 48 heures avant la journée de grève RATP. Plus de détails devraient donc être communiqués jeudi, voire vendredi. À noter que le 11 février, l'intersyndicale appelle à une mobilisation nationale et interprofessionnelle. Le choix du samedi n'est, par ailleurs, pas anodin. L'idée est de permettre à des personnes, qui s'opposent également à la réforme des retraites, mais ne peuvent pas financièrement faire grève en semaine, de se mobiliser également. Un pari des syndicats qui devrait particulièrement retenir l'attention du gouvernement.

Grève RATP : où consulter les prévisions de trafic?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.