Grève RATP : le RER B à nouveau en grève ce vendredi 3 juin

GREVE RATP. Les syndicats de la RATP ont lancé un nouvel appel à la grève sur le RER B ce vendredi 3 juin 2022, jour où se dispute le match France-Danemark au Stade de France.

[Mis à jour le 31 mai 2022 à 14h07] Après la grève du RER B samedi dernier, jour de la finale de la Ligue des champions, les organisations syndicales ont lancé un nouvel appel à la grève sur cette même ligne le jour du match France-Danemark qui se déroule au Stade de France ce vendredi 3 juin 2022. Dénonçant toujours les sous-effectifs chez les conducteurs et réclamant une prime de 1 500 euros par rapport à leur investissement durant la crise du Covid-19, les syndicats appellent à réitérer les perturbations de samedi dernier.

Il ne faut "pas baisser la garde et rester mobilisés dans la durée" ont-ils écrit dans un communiqué. "La réussite de la grève lors de la finale de la Champions League donne un rapport de force concret aux organisations syndicales. Le fiasco du 28 mai a engendré une médiatisation mondiale et la direction porte l'entière responsabilité des problèmes d'acheminements des supporteurs au Stade de France", commentent les syndicats CGT Métro-RER, Unsa et La Base dans leur appel. "Le 3 juin, mobilisons-nous pour France-Danemark" en Ligue des nations de football, ont-ils ajouté.

Encore une fois, l'interconnexion sera suspendue à la station Gare du Nord et les perturbations ne devraient concerner que le tronçon sud. La direction de la RATP avait préconisé samedi dernier aux supporters munis d'un billet pour le match de se rendre à l'arrêt Stade-de-France / Saint-Denis en prenant la ligne 12, la ligne 13 ou le RER D. Les prévisions du trafic devraient être annoncées, comme d'habitude, 48 heures à l'avance, et seront relayées ici-même au plus tôt.

Les syndicats CGT, FO, Unsa et La Base de la RATP dénoncent "le manque d'effectifs entretenu depuis plusieurs années par la direction du RER" à la RATP. Ils ont jugé la proposition de la direction insuffisante d'organiser deux sessions de formation supplémentaires à la conduite du RER au second semestre 2022, soulignant que 34 départs en retraite étaient prévus en 2022 sur le RER A et 22 sur le RER B. Conséquence, les syndicats ont en premier lieu fait grève le samedi 28 mai à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France. Ils lancent un nouvel appel à la grève ce vendredi 3 juin alors que les Bleus affronteront le Danemark au Stade de France : "Les dysfonctionnements (…) perdureront tant la proposition [de la direction] est faible", avaient-ils annoncé samedi dernier.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.