Grève RATP : le retour d'une mobilisation en décembre 2022 ?

GREVE RATP. La crainte d'une nouvelle mobilisation des salariés de la RATP se fait sentir, brandie par les syndicats FO, CGT et UNSA qui n'excluent pas une grève illimitée en décembre 2022 si Jean Castex ne répond par à leurs attentes.

[Mis à jour le 30 novembre 2022 à 12h53] Ce lundi 28 novembre, des centaines de salariés de la RATP, au moins 400 au total, se sont rassemblés au siège de l'entreprise des transports à Paris pour réclamer la présence de Jean Castex, qui effectuait son premier jour en tant que nouveau PDG de l'entreprise ferroviaire. "On demande une revalorisation de nos salaires de 50 points, soit 300 euros", a indiqué le délégué syndical CGT au sein du département Matériel roulant ferroviaire (MRF) de la Régie Fabrice Delage à l'AFP. A la place de Jean Castex, ils ont été reçus par la directrice de MRF Sylvie Buglioni et l'entrevue a été interrompue par la présence de plusieurs dizaines de manifestants, a annoncé l'AFP.

S'il n'y a pas de décisions urgentes, il y aura un mouvement de plus grande ampleur", a ainsi prévenu, dans un communiqué publié le vendredi 11 novembre,

Il y a quinze ou vingt ans, on touchait 1,5 fois le Smic. Aujourd'hui, nous devenons des Smicards"

Les usagers vont-ils devoir faire face à une nouvelle grève à la RATP en cette fin d'année 2022, digne de celle du 10 novembre dernier, qui avait particulièrement paralysé les transports en commun dans la capitale française et sa banlieue ? "Laurent Djebali à la direction du syndicat FO RATP. "Face à une inflation qui dépasse les 6% sur un an en octobre, les salariés de la RATP n'ont vu leur salaire augmenté que de 2,6% sur l'année, et en deux temps (0,4% en mars, et 2,2% en juin 2022)., a-t-il annoncé. Jean Castex a du souci à se faire "dans un contexte de dégradation du service et d'un malaise profond des salariés", prévient Laurent Djebali.

En attendant, depuis le 18 octobre, des agents chargés de la maintenance des trains du métro et du RER se sont mis en grève pour réclamer les mêmes augmentations de 300 euros et protester contre la suppression d'une prime. Ils seraient "les plus mal payés de la RATP", selon le secrétaire général du syndicat FO Jean-Christophe Delprat. En effet, ces agents n'ont pas obtenu d'augmentation depuis 10 ans. "Aujourd'hui, le salaire moyen est de 1 600 euros net environ, et moins de 1 400 euros net hors primes pour les jeunes recrues", a expliqué ce mercredi Faouzi Abou Rayan, représentant syndical de la CGT-RATP, à CNews, soulignant qu'"au mois de juin/juillet", ils ont "quand même eu une revalorisation salariale de 2,8 %, mais ça correspond à 20 euros bruts par mois. Ça commence à être critique". Les trains en attente de maintenance s'accumulant, la crainte de perturbations sur les RER et métros se fait sentir...

Quand doit-on exactement s'attendre à une nouvelle "journée noire" ? Selon la patron de FO RATP Laurent Djebali, si une mobilisation est décidée, elle se passerait "à partir du mois de décembre". Quelles sont les revendications ? Dans le viseur des syndicats, une revalorisation salariale "a minima de 3%" afin de "résister face à l'inflation", mais également une "amélioration de la qualité de vie au travail" et le "retour d'un management humain, de proximité et à l'écoute".

Jeudi 10 novembre a été une journée de grève à la RATP lancée par l'ensemble des syndicats du groupe, mettant quasiment à l'arrêt le réseau des métros. Si la CGT-RATP avait annoncé ne pas reconduire le mouvement le jour suivant, elle avait indiqué qu'il s'agissait là du "début d'un cycle". Après cette journée noire pour les usagers des transports parisiens, le syndicat UNSA-RATP espère donc que le nouveau PDG qui vient d'arriver, qui n'est autre que l'ancien Premier ministre Jean Castex, répondra à leurs attentes.

Le communiqué ci-dessous intitulé : "10 novembre : grosse mobilisation. Et demain, on continue en illimité ?" a été publié samedi 12 novembre 2022 par le syndicat UNSA-RATP qui annonçait qu'ils "demeurent vigilants et attentifs aux premiers signes d'actions politiques [du] futur PDG, Jean Castex". La mobilisation du 10 novembre à la RATP était intervenue juste après l'audition de Jean Castex devant les parlementaires, désigné président-directeur général de la RATP par le président de la République Emmanuel Macron. "Sans aucun signe du nouveau PDG, notre mouvement doit s'inscrire dans des mouvements inédits et renouvelables", avaient-ils encore ajouté.

