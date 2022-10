Grève RATP : les perturbations annoncées jeudi 10 novembre

GREVE RATP. Les syndicats de la RATP appellent à une nouvelle journée de grève dans les transports franciliens. Pour quel motif ? A quoi faut-il s'attendre au niveau des perturbations ? Les prévisions du trafic des métros, RER et bus.

[Mis à jour le 24 octobre 2022 à 17h25] Après la grève du mardi 18 octobre avec les transports franciliens impactés, la CGT-RATP appelle à nouveau à faire grève le jeudi 10 novembre prochain alors que se tient un nouveau mouvement de grève général, à l'appel des syndicats CGT, FO, Solidaires et Unsa de la RATP.

La principale revendication est toujours l'augmentation générale des salaires, mais aussi de contester contre le manque d'effectifs et les conditions de travail qui se dégradent. "Quoiqu'en dise la direction, sa part de responsabilité est indéniable dans la situation de nos conditions de travail en dégradation perpétuelle par manque d'anticipation", relate l'intersyndicale dans un communiqué publié sur Twitter.

Jeudi 10 novembre, si les perturbations ne sont pas encore connues et le seront 48 heures à l'avance à cette page, nul doute que les lignes de bus, métros, RER et tramways seront impactées en Île-de-France, et que des stations de métro risqueront de fermer en raison des manifestations liées à la grève interprofessionnelle à Paris. En effet, dans le communiqué de presse ci-dessous des syndicats de la RATP pour la journée de grève du 10 novembre, l'objectif est d'arriver à "0 métro, 0 RER" :

Le préavis de grève à la RATP du jeudi 10 novembre 2022 aura lieu du mercredi 9 novembre 2022 à 22 heures jusqu'au vendredi 11 novembre 2022 à 7 heures du matin.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.