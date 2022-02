"Grève RATP : les prévisions de trafic du vendredi 18 février"

GREVE RATP. Ce vendredi 18 février 2022, 8 lignes du métro parisien seront fermées et le trafic sera très perturbé sur 6 autres lignes. Les RER A, B et D seront également touchés par cette grève RATP, tout comme les bus et tramways. Consulter les perturbations.

[Mis à jour le 16 février 2022 à 19h42] Ce vendredi 18 février 2022, une journée noire s'annonce pour les usagers du métro parisien. 8 lignes de métro seront fermées (lignes 2, 3bis, 5, 7bis, 8, 10, 11 et 12) et 6 lignes (3, 4, 6, 7, 9 et 13) resteront ouvertes partiellement, seulement aux heures de pointe avec pour certaines des stations fermées. Seules les lignes 1 et 14, automatiques, circuleront normalement mais la direction de la RATP conseille de différer les déplacements en raison des "risques de saturation" sur ces lignes.

La quasi-totalité des organisations syndicales de la RATP ont appelé à cette journée de grève pour réclamer une revalorisation salariale. La date du 18 février n'a pas été choisie au hasard, elle correspond au premier jour des négociations salariales annuelles au sein de La Régie Autonome des Transports Parisiens.

La direction de la RATP invite "tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leur déplacement sur le réseau" ce vendredi 18 février. Les métros parisiens sont lourdement impactés par cette grève. Voici les prévisions du trafic :

Perturbations métro :

Ligne 1 : trafic normal. Attention au risque de saturation !

: trafic normal. Attention au risque de saturation ! Ligne 2 : fermée

: fermée Ligne 3 : 1 train sur 4 uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin (trafic interrompu entre Galliéni et Havre-Caumartin) et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 4 uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin (trafic interrompu entre Galliéni et Havre-Caumartin) et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 3 bis : fermée

: fermée Ligne 4 : 1 train sur 2. Trafic uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 2. Trafic uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 5 : fermée

: fermée Ligne 6 : 1 train sur 3 uniquement entre Nation et Bercy (trafic interrompu entre Bercy et Charles-de-Gaulle - Etoile) et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 3 uniquement entre Nation et Bercy (trafic interrompu entre Bercy et Charles-de-Gaulle - Etoile) et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 7 : 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 7 bis : fermée

: fermée Ligne 8 : fermée

: fermée Ligne 9 : 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 10 : fermée

: fermée Ligne 11 : 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 12 : fermée

: fermée Ligne 13 : 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 14 : trafic normal. Attention au risque de saturation !

: trafic normal. Attention au risque de saturation ! Consulter le bulletin d'information de la RATP pour être informé du trafic du métro en temps réel.

Perturbations RER :

: RER A : circulation uniquement de 6h30 à 20h30. Prévoir en moyenne 1 train sur 2 en heures de pointe et 1 train sur 3 en heures creuses. Interconnexion maintenue. Sur les branches Cergy/Poissy, prévoir en moyenne 1 train sur 2 de 5h à 22h avec quelques trains supplémentaires départ/arrivée Nanterre Préfecture.

: circulation uniquement de 6h30 à 20h30. Prévoir en moyenne 1 train sur 2 en heures de pointe et 1 train sur 3 en heures creuses. Interconnexion maintenue. Sur les branches Cergy/Poissy, prévoir en moyenne 1 train sur 2 de 5h à 22h avec quelques trains supplémentaires départ/arrivée Nanterre Préfecture. RER B : 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion interrompue à Gare du Nord (changement de train nécessaire à Gare du Nord).

: 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion interrompue à Gare du Nord (changement de train nécessaire à Gare du Nord). RER C : trafic normal

: trafic normal RER D : quelques suppressions sont à prévoir.

: quelques suppressions sont à prévoir. RER E : trafic normal

: trafic normal Perturbations bus : 2 bus sur 3 en moyenne avec des variations selon les secteurs et pouvant aller jusqu'à la fermeture de quelques lignes.

Perturbations tram : 1 tramway sur 3 avec des disparités selon les lignes.

Grève RATP : les prévisions de trafic

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.