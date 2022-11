"Grève RATP : les prévisions de trafic des métro, RER, bus et tram du 10 novembre"

GREVE RATP. Ce jeudi 10 novembre 2022, une mobilisation des agents RATP occasionne de fortes perturbations avec 5 lignes de métro supprimées, d'autres circulant aux heures de pointe et de nombreuses stations fermées. Les RER A et B, les bus et le T5 sont impactés. Les prévisions en direct.

Sommaire Grève RATP : les perturbations

> Métro

> Stations métro fermées

> RER

> Bus

> Tram

Grève du 10 novembre : les raisons

Horaires des perturbations

Prévisions de trafic RATP L'essentiel Ce jeudi 10 novembre 2022, l'intersyndicale de la RATP (FO, CGT, Solidaires et Unsa) a appelé à une grève des agents de la RATP, se joignant à la journée de grève générale et interprofessionnelle pour l'augmentation des salaires. Du métro au RER en passant par le bus ou le tramway, tous les transports gérés par le réseau parisien sont concernés.

La situation sera extrêmement tendue du côté du métro avec 5 lignes complètement fermées (lignes 2, 8, 10, 11 et 12) et d'autres (lignes 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 13) "partiellement ouvertes uniquement en heures de pointe (7h-9h30 / 16h30-19h30)" et une trentaine de stations fermées, indique la direction de la RATP.

Concernant les RER, la RATP précise qu'il y aura en moyenne un RER A sur trois sur l'ensemble de la journée, avec un train sur deux aux heures de pointe (7h-9h30 et 16h30-19h30). Il y aura en moyenne un RER B sur deux aux heures de pointe (7h-9h30 et 16h30-19h30) et un train sur trois aux heures creuses.

Deux tiers des bus seront en circulation ce jeudi 10 novembre 2022, à l'exception du Noctilien qui assurera un trafic normal. Le trafic des tramways sera en revanche normal sur l'ensemble des lignes à l'exception du T5. Consulter toutes les perturbations ligne par ligne à l'aide de notre sommaire ci-dessus.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:55 - Le télétravail vivement recommandé face à l'objectif "zéro métro, zéro RER" Dans un communiqué publié le 24 octobre dernier, l'intersyndicale des conducteurs de la RATP (FO, CGT, Solidaires et Unsa) avait annoncé avoir pour objectif "zéro métro, zéro RER". La direction de la RATP "invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau". 18:51 - Quelle ligne de métro circule normalement ce jeudi 10 novembre ? Seulement deux lignes de métro, la 1 et la 14 totalement automatisées, seront en circulation ce jeudi jusqu'à 1h30. Mais la RATP alerte sur un risque de saturation. Attention également, les stations Reuilly-Diderot, Bastille, Hôtel de Ville, Concorde et Champs-Elysées Clémenceau seront fermées sur la ligne 1 ! 18:44 - Circulation partielle sur les lignes 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 13 ce jeudi 10 novembre En dehors de stations de métro fermées (lignes 2, 8, 10, 11 et 12), les autres lignes (3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 13) circuleront seulement aux heures de pointe le matin de 7h à 9h30 et l'après-midi de 16h30 à 19h30. Sur ces lignes ouvertes, certaines stations de métro seront fermées (consulter la liste complète à l'aide de notre sommaire). 18:35 - Quelles perturbations à la RATP ce jeudi 10 novembre ? A la veille du mouvement social, la direction de la RATP a annoncé que 5 des 14 lignes du métro parisien seront à l'arrêt toute la journée de demain, qu'une trentaine de stations de métro était fermée et que de fortes perturbations étaient à prévoir sur les RER A et B seulement. 18:26 - Quelle ligne de tramway est impactée par la grève RATP du 10 novembre ? Du côté des tramways, le réseau n'est quasiment pas impacté, à l'exception du T5 avec 1 train sur 2 circulant uniquement de 5h30 à 10h30 et de 15h30 à 20h30. 18:14 - Les manifestations partout en France occasionnent également des perturbations sur les transports urbains Ce jeudi 10 novembre 2022, des manifestations à l'initiative de la CGT sont prévues un peu partout en France, engendrant des perturbations des bus ou tramways : place de la République à Châteauroux et sur le parvis des gares d'Angoulême et de Toulon à 10h30, devant le MEDEF à Caen à 11 heures, devant la gare de Montpellier à midi, devant la Maison de la Culture à Amiens, devant le monument aux morts à Toulouse, place Dombasle à Nancy, porte de Paris à Poitiers et place de la République à Paris à 14 heures, place de la Maison Carrée à Nîmes et porte de Paris à Lille à 14h30, place de la Bourse à Mulhouse à 16 heures etc. 18:07 - Découvrez les stations de métro fermées toute la journée ce jeudi 10 novembre En plus des lignes 2, 8, 10, 11 et 12 totalement fermées, voici les stations fermées sur les lignes qui restent ouvertes : Reuilly-Diderot

18:00 - Quelles stations de métro sont fermées toute la journée ce jeudi 10 novembre ? Ce jeudi 10 novembre 2022, la grève à la RATP entraîne la fermeture toute la journée des lignes de métro 2, 8, 10, 11 et 12 à Paris.

Ce jeudi 10 novembre 2022, le métro est très fortement perturbé avec 5 lignes totalement fermées, une trentaine de stations fermées, le reste des lignes du métro et les lignes A et B du RER partiellement gérées par la RATP perturbés. Le trafic est également impacté sur le réseau des bus. Voici les prévisions détaillées ligne par ligne :

Perturbations métro : ce jeudi 10 novembre, 5 lignes de métro sont fermées et les autres sont partiellement ouvertes aux heures de pointe (7h-9h30 / 16h30-19h30) avec des stations fermées. Le trafic est fluide sur les lignes 1 et 14 automatiques, mais attention au risque de saturation :

Ligne 1 : trafic normal avec risque de saturation. Circulation jusqu'à 1h30.

: trafic normal avec risque de saturation. Circulation jusqu'à 1h30. Ligne 2 : fermée

: fermée Ligne 3 : 1 train sur 4 aux heures de pointe et uniquement entre Pont de Levallois et Havre Caumartin (ligne fermée toute la journée entre Gallieni et Havre Caumartin).

: 1 train sur 4 aux heures de pointe et uniquement entre Pont de Levallois et Havre Caumartin (ligne fermée toute la journée entre Gallieni et Havre Caumartin). Ligne 3 bis : circulation uniquement aux heures de pointe

: circulation uniquement aux heures de pointe Ligne 4 : 1 train sur 2 aux heures de pointe uniquement entre Porte d'Orléans et Porte de Clignancourt en raison des travaux liés à l'automatisation.

: 1 train sur 2 aux heures de pointe uniquement entre Porte d'Orléans et Porte de Clignancourt en raison des travaux liés à l'automatisation. Ligne 5 : 1 train sur 4 aux heures de pointe uniquement entre Bobigny Pablo Picasso et Gare du Nord.

: 1 train sur 4 aux heures de pointe uniquement entre Bobigny Pablo Picasso et Gare du Nord. Ligne 6 : 1 train sur 4 aux heures de pointe uniquement entre Nation et Place d'Italie.

: 1 train sur 4 aux heures de pointe uniquement entre Nation et Place d'Italie. Ligne 7 : 1 train sur 3 aux heures de pointe le matin et 1 train sur 2 aux heures de pointe le soir.

: 1 train sur 3 aux heures de pointe le matin et 1 train sur 2 aux heures de pointe le soir. Ligne 7 bis : 1 train sur 3 le matin aux heures de pointe et 1 train sur 2 aux heures de pointe le soir.

: 1 train sur 3 le matin aux heures de pointe et 1 train sur 2 aux heures de pointe le soir. Ligne 8 : fermée

: fermée Ligne 9 : 1 train sur 2 uniquement aux heures de pointe.

: 1 train sur 2 uniquement aux heures de pointe. Ligne 10 : fermée

: fermée Ligne 11 : fermée

: fermée Ligne 12 : fermée

: fermée Ligne 13 : 1 train sur 3 heures de pointe uniquement entre Châtillon et Invalides.

: 1 train sur 3 heures de pointe uniquement entre Châtillon et Invalides. Ligne 14 : trafic normal avec risque de saturation. Circulation jusqu'à 1h30.

: trafic normal avec risque de saturation. Circulation jusqu'à 1h30. Stations de métro fermées : toutes les stations de métro des lignes 2, 8, 10, 11 et 12 sont fermées. Sur les lignes ouvertes, les stations suivantes sont fermées : Reuilly-Diderot, Bastille, Hôtel de Ville, Concorde, Champs-Elysées Clémenceau, Villiers, Alésia, Raspail, Montparnasse Bienvenüe, Odéon, Cité, Réaumur Sébastopol, Gare de l'Est, Barbès - Rochechouart, Marcadet - Poissonniers, Simplon, Jaurès, Stalingrad, Jussieu, Opéra, Cadet, Place des Fêtes, Maraîchers, Saint Ambroise, République, Bonne nouvelle, Grands Boulevards, Richelieu-Drouot, Miromesnil, Trocadéro, Michel-Ange - Auteuil, Michel-Ange - Molitor, Exelmans et Duroc.

Perturbations RER : de "fortes perturbations" sur les RER A et RER B ce jeudi 10 novembre :

RER A : en moyenne 1 train sur 3 sur l'ensemble de la journée avec 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Premiers départs vers 5h25 à 5h50 selon les branches, avec un dernier passage à Châtelet-Les Halles à 21h. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture. Pour les branches Cergy-le-Haut / Poissy, prévoir en moyenne 1 train sur 2 toute la journée, avec quelques trains en heures creuses au départ et à l'arrivée de Nanterre-Préfecture ou La Défense.

: en moyenne 1 train sur 3 sur l'ensemble de la journée avec 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Premiers départs vers 5h25 à 5h50 selon les branches, avec un dernier passage à Châtelet-Les Halles à 21h. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture. Pour les branches Cergy-le-Haut / Poissy, prévoir en moyenne 1 train sur 2 toute la journée, avec quelques trains en heures creuses au départ et à l'arrivée de Nanterre-Préfecture ou La Défense. RER B : en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion interrompue à la Gare du Nord (trains de / vers Aéroport Charles de Gaulle 2 / Mitry - Claye).

: en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion interrompue à la Gare du Nord (trains de / vers Aéroport Charles de Gaulle 2 / Mitry - Claye). Perturbations bus : ce jeudi 10 novembre, 2 bus sur 3 en circulation en moyenne sur l'ensemble du réseau, avec une vingtaine de lignes fermées.

Perturbations tram : trafic quasi normal sur les lignes de tramway ce jeudi 10 novembre, à l'exception du T5 avec 1 tramway sur 2 uniquement de 5h30 à 10h30 et de 15h30 à 20h30.

Ce jeudi 10 novembre 2022, les syndicats de la RATP ont appelé à se joindre à la quatrième journée de grève générale et interprofessionnelle initiée par la CGT. La principale revendication est toujours l'augmentation générale des salaires, mais aussi de protester contre le manque d'effectifs et les conditions de travail qui se dégradent. "Quoiqu'en dise la direction, sa part de responsabilité est indéniable dans la situation de nos conditions de travail en dégradation perpétuelle par manque d'anticipation", relate l'intersyndicale dans son communiqué. Et d'ajouter : "La posture d'immobilisme des directions du métro et du RER fertilise un terreau propice à un conflit que nos organisations syndicales porteront et mèneront avec détermination, en lien avec les agents de conduite."

Le préavis de grève à la RATP a été déposé du mercredi 9 novembre 2022 à 22 heures au vendredi 11 novembre à 7 heures. Le communiqué de presse est consultable ci-dessous :

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.