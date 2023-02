"Grève RATP : les prévisions de trafic du 7 février"

GREVE RATP. La RATP a publié ses prévisions de trafic pour le mardi 7 février, date de la troisième journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. L'entreprise prévoit un trafic "très perturbé" sur les réseaux RER et métro. Retrouvez sur cette page les prévisions détaillées du trafic.

[Mis à jour le 5 février 2023 à 18h42] La RATP, dont les syndicats se sont joints à la prochaine journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites prévue le mardi 7 février 2023, a publié ses prévisions de trafic pour cette date. Mardi, la Régie des transports parisiens prévoit ainsi un "trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro". Le trafic des réseaux de bus sera quant à lui "légèrement perturbé", et celui des Tramway sera "normal". Les trains ne circuleront qu'aux heures de pointe sur les lignes 2, 3, 8, 10, 11, 13 du métro, et leur fréquence de passage sera diminuée. Les prévisions détaillées du trafic de la RATP sont disponibles plus bas sur cette page.

Outre le fait de dénoncer un "projet de loi injuste, brutal et inefficace", comme l'indique le communiqué publié par l'intersyndicale de la RATP, les agents grévistes entendent protéger leur régime spécial de retraite, qui est menacé par la réforme du gouvernement. Si le mouvement de grève devrait être très suivi à la RATP le 7 février, à l'instar des précédentes journées de mobilisation, le doute subsiste en ce qui concerne la journée du 11 février, date à laquelle les huit principaux syndicats français appellent à une autre journée de mobilisation. Dans son communiqué, l'intersyndicale de la RATP a indiqué qu'elle "se réunira à l'issue du 7 février pour préparer la mobilisation du samedi 11". Cémil Kaygisiz, secrétaire général de la CGT RATP-Bus, a donc logiquement indiqué au micro de BFMTV, vendredi 3 février, que la grève le samedi 11 février "n'est pas tranchée". Cémil Kaygisiz a simplement appelé à la "mobilisation" pour la journée de samedi par le biais de manifestations.

Lors des précédentes journées de grève, la majorité des lignes de métro ne circulaient que partiellement et aux horaires de pointe, tandis que le réseau des tramways et bus avait été relativement épargné. Les usagers des transports en commun franciliens vont devoir s'organiser en conséquence ou faire du télétravail, au moins pour la journée du 7 février. Il est par ailleurs important de noter que les usagers des Transiliens ou des RER, gérés en partie ou totalement par la SNCF, devront également consulter les prévisions de l'entreprise ferroviaire, puisque le trafic de la SNCF sera également perturbé le 7 février en raison d'une grève à l'appel de l'ensemble des syndicats de l'entreprise.

La RATP a publié ses prévisions de trafic pour la journée de grève du 7 février. L'entreprise prévoit pour cette journée un trafic "très perturbé sur les réseaux RER et Métro" et "légèrement perturbé sur le réseau de Bus". En ce qui concerne le réseau Tramway, le trafic sera "normal", précise la RATP. La SNCF, dont les syndicats participent également au mouvement de grève, a également publié ses prévisions pour le trafic des RER C et D. Voici les prévisions détaillées du trafic des métros, RER et bus pour la journée du 7 février :

Métro :

Ligne 1 : trafic normal avec risque de saturation

: trafic normal avec risque de saturation Ligne 2 : 1 train sur 3 de 6h30 à 20h

: 1 train sur 3 de 6h30 à 20h Ligne 3 : 1 train sur 3 de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30.

: 1 train sur 3 de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Ligne 3bis : circulation normale.

: circulation normale. Ligne 4 : 1 train sur 2 toute la journée.

: 1 train sur 2 toute la journée. Ligne 5 : 1 train sur 3 de 5h30 à 20h.

: 1 train sur 3 de 5h30 à 20h. Ligne 6 : 1 train sur 3 de 5h30 à 20h.

: 1 train sur 3 de 5h30 à 20h. Ligne 7 : 1 train sur 3 de 6h à 22h.

: 1 train sur 3 de 6h à 22h. Ligne 7bis : 1 train sur 2 de 6h à 22h.

: 1 train sur 2 de 6h à 22h. Ligne 8 : 1 train sur 3 de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. La ligne est ouverte de Créteil – Pointe du Lac à Reuilly – Diderot.

: 1 train sur 3 de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. La ligne est ouverte de Créteil – Pointe du Lac à Reuilly – Diderot. Ligne 9 : 2 trains sur 3 le matin, 1 train sur 2 l'après-midi. Ligne ouverte de 5h30 à 20h30.

: 2 trains sur 3 le matin, 1 train sur 2 l'après-midi. Ligne ouverte de 5h30 à 20h30. Ligne 10 : 1 train sur 3 de 6h30 à 9h30, 1 train sur 2 de 16h30 à 19h30.

: 1 train sur 3 de 6h30 à 9h30, 1 train sur 2 de 16h30 à 19h30. Ligne 11 : 1 train sur 2 de 6h à 11h, 1 train sur 4 de 16h30 à 19h30.

: 1 train sur 2 de 6h à 11h, 1 train sur 4 de 16h30 à 19h30. Ligne 12 : 1 train sur 3 de 5h30 à 20h30.

: 1 train sur 3 de 5h30 à 20h30. Ligne 13 : 1 train sur 3 de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Ligne ouverte de Saint-Denis-Université / Les Courtilles à Montparnasse – Bienvenüe

: 1 train sur 3 de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Ligne ouverte de Saint-Denis-Université / Les Courtilles à Montparnasse – Bienvenüe Ligne 14 : trafic normal, mais fermeture à 22h en raison de travaux de modernisation

RER :

RER A : 1 train sur 2 en moyenne. La RATP indique les horaires des premiers et derniers départs seront précisés ce lundi, et que les horaires précis d'ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. L'interconnexion est par ailleurs maintenue à Nanterre Préfecture.

: 1 train sur 2 en moyenne. La RATP indique les horaires des premiers et derniers départs seront précisés ce lundi, et que les horaires précis d'ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. L'interconnexion est par ailleurs maintenue à Nanterre Préfecture. RER B : 1 train sur 2 en moyenne. La RATP indique là aussi que les horaires des premiers et derniers départs seront précisés ce lundi, et que les horaires précis d'ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. L'interconnexion est par ailleurs interrompue à Gare du Nord.

: 1 train sur 2 en moyenne. La RATP indique là aussi que les horaires des premiers et derniers départs seront précisés ce lundi, et que les horaires précis d'ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. L'interconnexion est par ailleurs interrompue à Gare du Nord. RER C : 1 train sur 3

: 1 train sur 3 RER D : 1 train sur 6. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris Gare de Lyon, pas de trains entre ces deux gares. Aucune circulation sur les axes Malesherbes Corbeil Juvisy via Ris-Orangis et Corbeil Melun.

: 1 train sur 6. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris Gare de Lyon, pas de trains entre ces deux gares. Aucune circulation sur les axes Malesherbes Corbeil Juvisy via Ris-Orangis et Corbeil Melun. RER E : 2 trains sur 5

La RATP indique par ailleurs qu'il y aura 8 bus sur 10 en circulation sur l'ensemble du réseau le 7 février. Une information précise sera faite ce lundi par l'entreprise. Le trafic sera par ailleurs normal sur le réseau Noctilien, ainsi que pour l'ensemble des lignes de Tramway.

Dans un communiqué, l'intersyndicale de la RATP a appelé "tous les agents de l'entreprise à poursuivre et amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme" des retraites. Mais dans ce même communiqué, l'intersyndicale a indiqué qu'elle "se réunira à l'issue du 7 février pour préparer la mobilisation du samedi 11". Vendredi 3 février au micro de BFMTV, le secrétaire général de la CGT RATP-Bus, Cémil Kaygisiz a donc, sans surprise, déclaré que la grève du samedi 11 février "n'est pas tranchée". Le syndicaliste s'est contenté d'appeler à la "mobilisation" dans les manifestations prévues ce jour-là.

Du côté de la SNCF, les syndicats de cheminots n'ont, pour le moment, pas décidé s'ils allaient appeler à la grève samedi prochain, se contentant d'appeler simplement à participer aux manifestations. La question du soutien de l'opinion publique au mouvement de grève dans les transports se pose en effet pour les syndicats du secteur, alors que le samedi 11 février correspond au deuxième week-end des vacances scolaires de la zone A et au premier de la zone B, et que de nombreux Français comptent donc voyager sur le réseau ferroviaire français ce week-end-là.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.