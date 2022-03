Grève RATP : les prévisions de trafic du vendredi 25 mars 2022

GREVE 25 MARS. En raison d'un appel à la grève des syndicats de la RATP ce vendredi 25 mars 2022 à Paris, les lignes de bus et de tramways d'Île-de-France seront fortement perturbées. Les métros rencontreront en revanche de faibles perturbations. Consultez les prévisions des perturbations de trafic.

[Mis à jour le 24 mars 2022 à 15h01] Ce vendredi 25 mars 2022, une grève à la RATP est prévue pour protester contre l'ouverture à la concurrence du réseau des bus à partir du 1er janvier 2025 et pour revendiquer une revalorisation des salaires. La situation sera particulièrement difficile pour le réseau des bus et tramways, beaucoup moins dans les métros. Aucune perturbation n'est à prévoir en revanche dans les RER. Les syndicats entendent maintenir la pression puisque cette grève pourrait être illimitée.

La grève de ce vendredi 25 mars à la RATP va essentiellement paralyser le réseau des bus et tramways à Paris avec un tiers des lignes de bus interrompu et des trams perturbés, dont le T8 à l'arrêt. Heureusement, le métro qui transporte 7 millions de personnes par jour n'en sera que peu impacté avec seulement 5 lignes de métro légèrement perturbées (2, 7, 8, 9 et 13). Les RER assureront quant à eux un trafic tout à fait normal et les interconnexions seront maintenues à Nanterre-Préfecture pour le RER A, et à Gare du Nord pour le RER B.

Si cette journée de grève aura moins d'impact sur les perturbations que la précédente du 18 février où 80% des conducteurs s'étaient mis en grève dans le réseau des transports parisiens, les syndicats de la RATP ont toutefois confié que le mouvement pourrait être "illimité". Interviewé par BFM TV mercredi 23 mars 2022, le président de l'association "Plus de trains" craint que le mouvement ne "se poursuive". "Si on doit repartir dans un mouvement, il sera illimité. Les mouvements ponctuels et perlés ont peu d'impact", avait confié Bastien Berthier, conducteur métro de la ligne 5 et membre du syndicat FO-RATP, auprès de BFM TV après la journée noire du 18 février dernier.

La direction de la RATP prévoit des informations plus détaillées sur les perturbations des lignes de bus et de tramways ce jeudi à 17 heures. Retrouvez plus bas les perturbations du trafic en détails, ligne par ligne, ou à l'aide du sommaire plus haut sur cette page.

Ce vendredi 25 mars 2022, les bus et tramways sont extrêmement perturbés, tandis que les métros sont légèrement touchés par cette grève, avec seulement 5 lignes perturbées. Du côté des RER, aucune inquiétude à avoir, tous les trains circuleront normalement. Voici les perturbations du 25 mars dans le détail :

Perturbations métro : ce vendredi 25 mars 2022, les lignes 2, 7, 8, 9 et 13 seront légèrement perturbées. Le trafic sera en revanche normal sur toutes les autres lignes.

Perturbations RER : vendredi 25 mars 2022, les RER A et B gérés par la RATP ne rencontreront aucune perturbation. Les RER C, D et E, gérés quant à eux par la SNCF, ne sont pas concernés par cette grève.

Perturbations bus : le trafic des bus est extrêmement perturbé ce vendredi 25 mars 2022, avec 30% des lignes interrompues. Pour les lignes ouvertes, en moyenne 1 bus sur 2 circule, avec des variations selon les secteurs. Une information plus détaillée de la part de la RATP sera communiquée ce jeudi à 17 heures.

Perturbations tram : Le trafic des tramways est très perturbé, sauf le T4 et le T11 gérés par la SNCF. Ce vendredi 25 mars 2022, prévoir 1 tramway sur 2 ou 3 uniquement aux heures de pointes sur les T1, T2, T3a, T3b, T5, T6 et T7. Le trafic sera interrompu toute la journée sur le T8.

Les perturbations de trafic qui concernent la grève RATP commencent ce vendredi 25 mars 2022 dès le début du service, à 5h30. Pour les bus et les tramways, les perturbations se terminent jusqu'à la fin du service. Bien que les syndicats aient annoncé leur intention de faire une grève illimitée, pour le moment, aucune information officielle n'indique que le mouvement continuera le lendemain.

Les syndicats continuent à revendiquer une revalorisation des salaires et estiment ne pas avoir obtenu gain de cause depuis le 18 février, jour de leur précédente mobilisation, mais aussi premier jour des négociations salariales annuelles au sein de La Régie Autonome des Transports Parisiens. Les syndicats RATP des agents des bus et trams ont également fait appel à la grève ce vendredi 25 mars 2022 pour un autre motif : la conséquence de l'ouverture à la concurrence.

Grève RATP : où consulter les prévisions de trafic en temps réel ?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.