"Grève RATP : les prévisions du 31 janvier en direct"

GREVE RATP. Ce mardi 31 janvier 2023 à Paris, les lignes de métro et de RER sont fortement perturbées avec de nombreuses stations fermées et des horaires réduits. Du côté des bus et des tramways, la circulation est plus fluide. Consulter les perturbations RATP en direct.

En direct

13:30 - Un tiers des agents de la SNCF mobilisés ce mardi France TV annonce que ce mardi à la mi-journée, "36,5% du personnel de la SNCF était en grève", selon un décompte provisoire de source syndicale, tandis que le 19 janvier, au premier jour de la mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats annonçaient 46% de grévistes 12:57 - Quel trafic sur le RER C ? La ligne C du RER, gérée par la SNCF, est fermée jusqu'à 16 heures sauf entre Paris Austerlitz et Brétigny où seul 1 train circule par heure ! 12:42 - Quel trafic sur le RER B ce mardi 31 janvier ? Ce mardi, le RER B est en circulation toute la journée à raison d'1 train sur 2 en moyenne. L'interconnexion est suspendue à gare du Nord. Rendez-vous sur le blog du RER B pour suivre le trafic en temps réel. 12:29 - La carte de Paris des stations et lignes fermées à la RATP La direction de la RATP a créé une carte des prévisions de trafic et des stations fermées ce mardi 31 janvier 2023. Elle est consultable et téléchargeable à cette page. 12:15 - Quelles alternatives si vous devez absolument vous déplacer ? Si la direction des transports parisiens recommande fortement de différer ses déplacements, il existe toutefois quelques alternatives au métro, bus, trams, transiliens ou RER : Le covoiturage offert par Île-de-France Mobilités

Ce mardi 31 janvier 2023, les métros et RER parisiens sont extrêmement perturbés tandis que le réseau de surface (bus, tramways) l'est beaucoup moins. Consultez ci-dessous le détail du trafic ligne par ligne :

Perturbations métro : trafic très irrégulier ce mardi 31 janvier 2023, de 1 métro sur 2 à 1 métro sur 4. Dans le détail (consulter plus bas notre papier sur la liste détaillées des stations fermées) :

Ligne 1 : trafic normal avec risque de saturation et des stations fermées en dehors des heures de pointe.

trafic normal avec risque de saturation et des stations fermées en dehors des heures de pointe. Ligne 2 : 1 train sur 2 uniquement en circulation jusqu'à 20 heures avec des stations fermées en dehors des heures de pointe.

1 train sur 2 uniquement en circulation jusqu'à 20 heures avec des stations fermées en dehors des heures de pointe. Ligne 3 : 1 train sur 3 uniquement entre Pont de Levallois-Bécon et Havre-Caumartin (fermée toute la journée entre Havre-Caumartin et Gallieni) et uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30).

1 train sur 3 uniquement entre Pont de Levallois-Bécon et Havre-Caumartin (fermée toute la journée entre Havre-Caumartin et Gallieni) et uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30). Ligne 3bis : complètement fermée.

complètement fermée. Ligne 4 : 1 train sur 2 aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30) et 1 train sur 4 aux heures creuses avec risque de saturation et des stations fermées complètement ou en dehors des heures de pointe.

1 train sur 2 aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30) et 1 train sur 4 aux heures creuses avec risque de saturation et des stations fermées complètement ou en dehors des heures de pointe. Ligne 5 : 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h30-19h30) avec des stations complètement fermées.

1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h30-19h30) avec des stations complètement fermées. Ligne 6 : 1 train sur 3 uniquement entre Nation et Denfert-Rochereau (fermée toute la journée entre Denfert-Rochereau et Charles de Gaulle-Etoile) et uniquement aux heures de pointe élargies (6h-10h et 16h-20h).

1 train sur 3 uniquement entre Nation et Denfert-Rochereau (fermée toute la journée entre Denfert-Rochereau et Charles de Gaulle-Etoile) et uniquement aux heures de pointe élargies (6h-10h et 16h-20h). Ligne 7 : 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h-19h30) avec des stations complètement fermées.

1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h-19h30) avec des stations complètement fermées. Ligne 7bis : 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h-19h30).

1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h-19h30). Ligne 8 : 1 train sur 3 entre Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot (fermée toute la journée entre Reuilly-Diderot et Balard) et uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h30-19h30).

1 train sur 3 entre Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot (fermée toute la journée entre Reuilly-Diderot et Balard) et uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h30-19h30). Ligne 9 : 1 train sur 2 uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h30-19h30) avec des stations complètement fermées.

1 train sur 2 uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h30-19h30) avec des stations complètement fermées. Ligne 10 : 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h30-19h30) avec des stations complètement fermées.

1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 16h30-19h30) avec des stations complètement fermées. Ligne 11 : 1 train sur 5 l'après-midi, uniquement entre Mairie des Lilas et Belleville (fermée toute la journée entre Belleville et Châtelet) et uniquement entre 16h30 et 19h30, avec des stations complètement fermées.

1 train sur 5 l'après-midi, uniquement entre Mairie des Lilas et Belleville (fermée toute la journée entre Belleville et Châtelet) et uniquement entre 16h30 et 19h30, avec des stations complètement fermées. Ligne 12 : 1 train sur 3 aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30) et 1 train sur 4 aux heures creuses, avec des stations complètement fermées.

1 train sur 3 aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30) et 1 train sur 4 aux heures creuses, avec des stations complètement fermées. Ligne 13 : 1 train sur 3 l'après-midi entre 16h30 et 19h30 de Saint-Denis-Université/Les Courtilles à Champs-Elysées Clémenceau.

1 train sur 3 l'après-midi entre 16h30 et 19h30 de Saint-Denis-Université/Les Courtilles à Champs-Elysées Clémenceau. Ligne 14 : trafic normal avec risque de saturation. En raison de travaux, la ligne 14 sera fermée à partir de 22 heures.

​​​ Perturbations RER A : ce mardi 31 janvier 2023, prévoir en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture jusqu'à 21 heures. Premiers départs vers 5h35 et dernier passage à Châtelet vers minuit.

Perturbations RER B : ce mardi 31 janvier 2023, prévoir en moyenne 1 train sur 2. L'interconnexion est suspendue à gare du Nord.

: ce mardi 31 janvier 2023, prévoir en moyenne 1 train sur 2. L'interconnexion est suspendue à gare du Nord. Perturbations bus : ce mardi 31 janvier 2023, prévoir en moyenne 8 bus sur 10 sur l'ensemble du réseau. L'après-midi, en raison de la manifestation, certaines lignes pourraient être perturbées. Le trafic sera en revanche normal sur le Noctilien.

Perturbations tram : ce mardi 31 janvier 2023, prévoir en moyenne 8 tramways sur 10 sur l'ensemble du réseau. Prévoir 4 trams sur 5 sur les lignes T1, T2, T5 et T7 et 3 trams sur 4 sur la ligne T3a. Trafic normal sur les lignes T6 et T8 et quasi-normal sur la ligne T3b.

​​​​​Pour quelles raisons les agents de la RATP sont en grève ce mardi 31 janvier 2023 ?

"Nous affirmons notre détermination à construire un mouvement d'ampleur avec l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du pays", ont annoncé les organisations représentatives de la RATP que sont la CGT, FO, l'Unsa et la CFE-CGC, à propos de la journée de grève interprofessionnelle du 31 janvier 2023 contre la réforme des retraites, dans un communiqué commun. Le régime spécial de retraite de quelques 40 000 agents de la RATP est menacé, ce qui représente 93% des effectifs.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.