"Grève RATP : les stations de métro fermées, les perturbations sur les RER et bus"

GREVE RATP. Ce mardi 18 octobre, des stations de métro sont fermées en raison des manifestations liées à la grève interprofessionnelle. Le trafic des bus, tramways, des RER A et B, est impacté suite à une grève à l'appel de la CGT-RATP. Consulter les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 18 octobre 2022 à 17h52] La journée de grève interprofessionnelle de ce mardi pour "les salaires et la défense du droit de grève", ponctuée par des manifestations un peu partout en France et à Paris, impacte les transports en commun franciliens. Alors que le cortège parisien vient de s'élancer de la Porte d'Italie, avec des milliers de personnes réunies, des stations de métro ont fermé leurs portes sur demande de la Préfecture de Police. Il s'agit des stations Raspail (lignes 6 et 4), Vavin (ligne 4), Edgar Quinet (ligne 6), Saint-François-Xavier (ligne 13), Champs-Elysée Clémenceau (lignes 1 et 13) et Miromesnil (lignes 9 et 13).

2 bus sur 3 sont en circulation sur l'ensemble du réseau avec "certaines lignes très perturbées" et neuf complètement fermées, annonce la RATP. Il s'agit des lignes 101, 168, 260, 278, 319, 537, 538, 574 et 577. Les perturbations impactent également les RER parisiens gérés par la RATP : RER A et RER B sont perturbés à raison de "3 trains sur 4" en moyenne, mais les interconnexions sont maintenues à la Gare du Nord et à Nanterre-Préfecture en Île-de-France.

Pour autant, le trafic est "quasi-normal" sur le réseau du métro parisien, à l'exception des stations fermées plus haut et des lignes 6, 12 et 13 légèrement perturbées à hauteur de 8 à 9 trains sur 10 en moyenne. Du côté des tramways, pas d'inquiétude, à l'exception du T4 et du T7. Attention, cette grève à l'appel de la CGT Cheminots et de Sud Rail pourrait être reconductible. Découvrez les prévisions du trafic RATP de ce mardi 18 octobre dans le détail ci-dessous :

Ce mardi 18 octobre, des stations de métro sont fermées en raison des manifestations liées à la grève interprofessionnelle, les lignes de bus et RER voient quant à elles leur trafic fortement perturbé et certaines lignes sont fermées. Les prévisions RATP ligne par ligne ci-dessous :

Perturbations métro : ce mardi 18 octobre, prévoir un trafic normal sauf sur les lignes 6, 12 et 13 du métro parisien, à raison de 8 à 9 trains sur 10 en moyenne. Consulter le bulletin d'information de la RATP pour être informé du trafic du métro en temps réel.

Stations de métro fermées : Edgar Quinet (ligne 6), Raspail (lignes 6 et 4), Vavin (ligne 4), Saint-François-Xavier (ligne 13), Champs-Elysée Clémenceau (lignes 1 et 13) et Miromesnil (lignes 9 et 13).

Perturbations RER : prévoir 3 trains sur 4 en moyenne sur les RER A et RER B ce mardi 18 octobre. L'interconnexion est maintenue à Nanterre-Préfecture pour le RER A, et à Gare du Nord pour le RER B.

Perturbations bus : ce mardi 18 octobre, le réseau francilien RATP des bus est fortement perturbé à raison de 2 bus sur 3 en moyenne et certaines lignes très perturbées et 9 lignes fermées : 101, 168, 260, 278, 319, 537, 538, 574 et 577. Trafic normal sur le réseau Noctilien. Contacter Transdev pour plus d'informations.

Perturbations tram : trafic normal ou quasi normal sur le réseau ce mardi 18 octobre. Les seules lignes perturbées sont le T4 avec un tramway toutes les 15 minutes et le T7, avec en moyenne 3 tramways sur 4 et une fermeture de la ligne à 22h30.

La CGT-RATP appelle à un mouvement pour l'augmentation des salaires et "la défense du droit de grève" mardi 18 octobre alors que se tient un mouvement de grève général initié par la CGT du secteur pétrolier et suivi par les syndicats CGT, CFT, FO, la FSU ou encore l'Unsa dans d'autres secteurs. L'appel à la mobilisation à la RATP mentionne ainsi une "grève nationale interprofessionnelle pour les salaires et contre les réquisitions".

A la RATP comme dans d'autres entreprises, la solidarité avec les employés des raffineries est en effet à l'ordre du jour, la CGT mettant bout à bout "les revalorisations salariales, la question des retraites et la défense du droit de grève remis en cause par les réquisitions dans les raffineries", selon les termes du secrétaire de l'Union syndicale CGT-RATP Vincent Gautheron sur France Bleu.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.