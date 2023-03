"Grève RATP : liste des stations de métro fermées, les lignes perturbées"

GREVE RATP 23 MARS. À l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi, la RATP annonce de fortes perturbations sur les lignes du métro et RER en Île-de-France. De nombreuses stations de métro ont fermé leurs portes.

[Mis à jour le 23 mars 2023 à 10h40] La grève de ce jeudi 23 mars à la RATP paralyse essentiellement le réseau des RER et métro à Paris avec un métro sur deux ou trois qui circule parfois uniquement aux heures de pointe et la ligne 3bis entièrement fermée. Seules deux lignes circulent normalement, les 1 et 14 automatisées. Les RER assurent quant à eux un trafic d'un train sur deux même si les interconnexions sont maintenues à Nanterre-Préfecture pour le RER A, et à Gare du Nord pour le RER B.

Par ailleurs, de nombreuses stations de métro ont fermé leurs portes (consulter la liste ci-dessous). Heureusement, le réseau de surface est épargné avec 8 bus sur 10 en circulation dans Paris et tous les tramways qui circulent normalement. Retrouvez dans le détail toutes les perturbations annoncées pour cette journée du jeudi 23 mars 2023.

Pour ce jeudi 23 mars 2023, la régie des transports parisiens "prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro" et un trafic "quasi normal sur les réseaux Bus et Tramway". "La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements", a-t-elle ajouté. Découvrez les prévisions ligne par ligne :

Perturbations métro : découvrez ci-dessous les perturbations du 23 mars 2023 dans le métro parisien, ligne par ligne :

Ligne 1 : trafic normal avec risque de saturation.

Ligne 2 : 1 train sur 3 de 16h30 à 20h.

Ligne 3 : 1 train sur 3 de 5h30 à 19h30.

Ligne 3bis : fermée.

Ligne 4 : 3 trains sur 4 le matin, 2 trains sur 3 l'après-midi et trafic normal le soir. Fermeture à 22h15 pour travaux.

Ligne 5 : 1 train sur 3 de 16h30 à 19h30.

Ligne 6 : 1 train sur 3 de 5h30 à 20h.

Ligne 7 : 1 train sur 2.

Ligne 7bis : 1 train sur 2.

Ligne 8 : 1 train sur 3 de 16h à 20h entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly Diderot et entre Balard et Concorde.

Ligne 9 : 1 train sur 2.

Ligne 10 : 1 train sur 2 de 16h30 à 23h.

Ligne 11 : 1 train sur 2 de 16h30 à 19h30.

Ligne 12 : 1 train sur 3 de 16h30 à 20h.

Ligne 13 : 1 train sur 2 le matin et 1 train sur 3 l'après-midi, uniquement de 5h30 à 20h.

Ligne 14 : trafic normal, mais fermeture à 22h en raison de travaux de modernisation.

Les stations de métro fermées : Alésia (métro 4), Barbara (4), Barbès-Rochechouart (2 et 4), Bastille (1, 5 et 8), Bonne Nouvelle (9), Chaussée d'Antin-La Fayette (7 et 9) sera fermée à partir de 14h, Grands Boulevards (9), Havre-Caumartin (3 et 9) sera fermée à partir de 14h, Hôtel de Ville (1 et 11), Jourdain (11), Opéra (3, 7 et 8), Pyrénées (11), Rambuteau (11), République (3, 5, 8, 9 et 11), Richelieu-Drouot (8 et 9), Simplon (4), Strasbourg-Saint-Denis (4, 8 et 9) et Saint-Placide (4).

Perturbations RER : le trafic est légèrement perturbé sur les lignes A et B du RER :

RER A : trafic très perturbé avec 1 train sur 2 en moyenne ce jeudi 23 mars. Attention, la station Auber est fermée au public. En raison de travaux, aucun train entre Cergy–Le Haut et Maisons-Laffitte à partir de 22h15. Bus de substitution au départ de Sartrouville. Pas de changement de train nécessaire à Nanterre–Préfecture.

RER B : 1 train sur 2 en moyenne ce jeudi 23 mars. Pas de changement de train nécessaire à Gare du Nord. Fin de circulation vers 23h.

: 1 train sur 2 en moyenne ce jeudi 23 mars. Pas de changement de train nécessaire à Gare du Nord. Fin de circulation vers 23h. Perturbations bus : le trafic des bus est quasi normal sur l'ensemble du réseau ce jeudi 23 mars. Trafic normal sur le Noctilien également.

Perturbations tram : le trafic est quasi normal dans l'ensemble des lignes de tramway ce jeudi 23 mars. Trafic normal sur l'Orlyval également.

Le mouvement est aussi reconduit par l'intersyndicale de la SNCF ce jeudi 23 mars, avec un trafic fortement perturbé sur les rails de France. Consulter les prévisions ci-dessous :

Outre le fait de dénoncer un "projet de loi injuste, brutal et inefficace", comme l'indiquait le communiqué de la grève reconductible publié par l'intersyndicale de la RATP, les agents grévistes entendent protéger leur régime spécial de retraite, qui est menacé par la réforme du gouvernement. "L'intérêt d'avoir un régime spécial est d'abord la prise en compte de la pénibilité au travail. Les agents sont confrontés à des horaires de nuit, au travail dans les souterrains et à la manipulation de produits toxiques", avait expliqué Bertrand Hammache, secrétaire général de la CGT RATP, à France 3.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.