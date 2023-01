"Grève RATP : métro, bus, RER, les perturbations détaillées du 19 janvier"

GREVE RATP. Ce jeudi 19 janvier 2023 à Paris, 3 lignes de métro seront fermées et 10 lignes circuleront uniquement aux heures de pointe, tous comme les RER A et RER B. Trams et bus seront également perturbés. Consultez les prévisions du trafic.

[Mis à jour le 17 janvier 2023 à 17h21] Les prévisions de trafic des transports en Île-de-France ont été annoncées pour la journée de grève RATP de ce jeudi 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites. Si la CGT-RATP avait annoncé "zéro transport", on n'est pas loin. En effet, les lignes 8, 10 et 11 du métro parisien ne circuleront pas, alors que 10 lignes (2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 12) ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe. Sur la ligne 4, 1 métro sur 2 sera en circulation aux heures de pointe et 1 métro sur 4 aux heures creuses. Seules les lignes 1 et 14, automatiques, assureront un trafic normal mais attention au risque de saturation.

Quant au RER A et B, seul 1 train sur 2 circulera aux heures de pointe, là où 1 train sur 3 ou 4 circulera aux heures creuses. Les usagers des transports non souterrains ne seront pas épargnés non plus, avec 2 bus sur 3 en moyenne et 3 tramways sur 4 en moyenne en circulation. Découvrez le récapitulatif des perturbations du jeudi 19 janvier ci-dessous :

Métro, bus, tramways et RER gérées conjointement par la SNCF et la RATP, subissent de fortes perturbations de trafic. Les perturbations seront annoncées ci-dessous, ligne par ligne :

Perturbations métro : Jeudi 19 janvier 2023, les lignes 8, 10 et 11 seront fermées. Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 12 ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe. Sur la ligne 4, 1 métro sur 2 sera en circulation aux heures de pointe et 1 métro sur 4 aux heures creuses.

Perturbations RER : Jeudi 19 janvier 2023, les RER A et B gérés par la RATP voient leur circulation perturbée.

Perturbations bus : le trafic des bus est perturbé jeudi 19 janvier 2023, avec 30% des lignes interrompues. Le trafic des Noctiliens était quant à lui quasi-normal. Découvrir le trafic de votre ligne de bus .

. Perturbations tram : Le trafic des tramways est de 3 tramways sur 4, sauf le T4 et le T11 gérés par la SNCF.

Il est fortement recommandé pour le moment d'anticiper la journée de jeudi en se préparant à faire du télétravail.

les syndicats de la RATP CGT, FO, Unsa et CFE-CGC sont mobilisés en première ligne contre le projet de réforme des retraites qui menace le régime spécial de près de 40 000 salariés (nouveaux entrants) soumis à un régime spécial, pour qui l'âge légal de la retraite serait décalé de deux ans, y compris pour ceux qui ont droit à la retraite anticipée. Dans un communiqué, les syndicats indiquent vouloir mettre "tout en œuvre pour s'opposer" au projet. "Pour les nouveaux embauchés, c'est la non prise en compte de la pénibilité propre à leur activité. C'est inacceptable!", avertit l'intersyndicale.