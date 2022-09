"Grève RATP : métro, bus, RER... quelles lignes sont perturbées ce jeudi 29 septembre 2022 ?"

GREVE RATP 29 SEPTEMBRE 2022. Une grève perturbe le trafic des transports à Paris et sa banlieue ce jeudi 29 septembre. Si le métro parisien n'est presque pas concerné, quels sont les RER, bus et tramways impactés ? Toutes les prévisions du trafic RATP.

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 18h11] Ce jeudi 29 septembre 2022, la grève nationale et générale en faveur du pouvoir d'achat et des hausses de salaires a des répercussions dans les transports. En région parisienne, "la circulation des transports sera légèrement perturbée", a annoncé la RATP. Si le métro assure un trafic quasi-normal (sauf sur les lignes 6 et 8 avec 9 trains sur 10), il n'en sera pas de même sur les lignes de bus et certaines lignes de RER et de tramways. Les bus seront les plus perturbés, avec une offre de 2 bus sur 3 en moyenne et "certaines lignes très perturbées", selon la RATP.

Concernant les trains de banlieue parisienne, les RER A et E continueront à afficher un trafic normal. En revanche, le RER B ne fera circuler qu'un train sur deux sur la partie nord et 3 trains sur 4 sur la partie sud, mais avec une interconnexion maintenue à la Gare du Nord. Sur les RER C et D, le trafic sera perturbé sur l'ensemble de ces lignes. Enfin, 9 tramways sur 10 circuleront sur l'ensemble du réseau. Les lignes T3a et T4 sont particulièrement perturbées. Retrouvez tous les détails des prévisions trafic de la grève RATP à Paris du jeudi 29 septembre 2022 ci-dessous ou à l'aide du sommaire ci-dessus.

Le mouvement de grève général du 29 septembre lancé par les syndicats CGT, FSU et Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse revendique le pouvoir d'achat, les droits des travailleurs et s'oppose à la réforme des retraites. Dans ce contexte, la RATP mène une grève dans un contexte d'injustice sociale, "de pertes d'attractivité (...) mettant l'emploi en tension, dégradant les conditions de travail par manque d'effectif" "sous couvert de l'ouverture à la concurrence", et revendique une nouvelle augmentation de la valeur du point. Le site de la RATP indique que son préavis de grève du 29 septembre "couvre l'ensemble du personnel, de toutes catégories et dans l'ensemble des services".

Les transports en commun parisiens gérés par la RATP sont impactés dans une moindre mesure par cette grève du 29 septembre, comparé aux trains de la SNCF. Le métro n'est pas impacté. En revanche, bus, tramways et certaines lignes de RER rencontrent de fortes perturbations. Voici les prévisions du trafic dans le détail :

Perturbations métro : ce jeudi 29 septembre, les lignes circulent normalement à l'exception des lignes 6 et 8 qui affichent une circulation de 9 métros sur 10. Consulter le bulletin d'information de la RATP pour être informé du trafic du métro en temps réel.

Perturbations RER :

RER A : trafic normal. Interconnexion maintenue à Nanterre-Préfecture.

: trafic normal. Interconnexion maintenue à Nanterre-Préfecture. RER B : prévoir 3 trains sur 4 en moyenne sur la partie sud de la ligne et 1 train sur 2 sur sa partie nord. Pas de changement de train à Gare du Nord.

: prévoir 3 trains sur 4 en moyenne sur la partie sud de la ligne et 1 train sur 2 sur sa partie nord. Pas de changement de train à Gare du Nord. RER C : prévoir 3 trains sur 4 et la gare de Dourdan-la-Forêt ne sera pas desservie.

: prévoir 3 trains sur 4 et la gare de Dourdan-la-Forêt ne sera pas desservie. RER D : prévoir 1 train sur 2.

: prévoir 1 train sur 2. RER E : trafic normal.

: trafic normal. Perturbations bus : ce jeudi 29 septembre, il faut prévoir 2 bus sur 3 en moyenne et certaines lignes très perturbées. Trafic normal sur le réseau Noctilien.

Perturbations tram : jeudi 29 septembre, la circulation des tramways est légèrement perturbée avec en moyenne 9 tramways sur 10 sur l'ensemble du réseau. La ligne T3A est particulièrement perturbée avec une circulation uniquement entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry avec 1 tramway sur 2. Le trafic du T4 est légèrement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

La CGT-RATP a déposé un préavis de grève qui a commencé mercredi 28 septembre au soir, prend de l'ampleur ce jeudi 29 septembre et se termine vendredi 30 septembre au matin.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.