"Grève RATP : métro, RER, bus, les perturbations du 31 janvier en direct"

GREVE RATP. La grève contre la réforme des retraites a lieu aussi dans les transports parisiens de la RATP ce mardi 31 janvier 2023. Lignes de métro, RER, bus et trams à Paris sont perturbés. On fait le point en direct sur les prévisions de trafic.

En direct

08:00 - Quand se termine cette grève à la RATP ? La grève à la RATP n'a lieu pour le moment que jusqu'à la fin de service ce mardi 31 janvier 2023. Les syndicats de la RATP ont promis de se réunir après ce second acte de grève pour donner suite ou non à la mobilisation

07:38 - La liste des perturbations des tramways toute la journée Sur le tramway parisien, le trafic est légèrement perturbé. Voici en détail les perturbations du tram ligne par ligne : T1 : 4 trams sur 5

T2 : 4 trams sur 5

T3a : 3 trams sur 4

T3b : trafic quasi-normal

T5 : 4 trams sur 5

T6 : trafic normal

T7 : 4 trams sur 5

T8 : trafic normal

07:26 - Quel trafic sur le RER B ce mardi 31 janvier ? Ce mardi, le RER B est en circulation toute la journée à raison d'1 train sur 2 en moyenne. L'interconnexion est suspendue à gare du Nord. Rendez-vous sur le blog du RER B pour suivre le trafic en temps réel.

07:15 - Quel trafic sur la ligne 4 du métro parisien ? La ligne 4, partiellement automatisée, circule à raison d'1 métro sur 2 aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30) et 1 métro sur 4 aux heures creuses. Les stations suivantes sont fermées : Simplon, Strasbourg Saint-Denis, Réaumur-Sébastopol, Cité, Montparnasse-Bienvenue, Raspail, Alésia. Quant à la station gare de l'Est, elle est ouverte uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30).

07:05 - Quelles alternatives si vous devez absolument vous déplacer ? Si la direction des transports parisiens recommande fortement de différer ses déplacements, il existe toutefois quelques alternatives au métro, bus, trams, transiliens ou RER : Le covoiturage offert par Île-de-France Mobilités

Les taxis ou VTC mais gare au temps d'attente et aux tarifs appliqués

Les voitures et scooters en libre-service

Le vélo ou la trottinette électrique

06:55 - Le télétravail fortement recommandé La direction de la RATP "invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau".

06:43 - Quelles sont les heures de pointe où les métros circulent ? Les horaires à retenir En dehors des heures de pointe, le trafic est nul ou presque dans les transports parisiens ce mardi 31 janvier 2023. Par heure de pointe "normale", la RATP donne deux créneaux : de 7h30 à 9h30 le matin.

de 16h30 à 19h30 en début de soirée. Attention toutefois, certaines lignes de métro circulent à des horaires de pointe "élargies" (lignes 5, 6, 7, 7bis, 8 et 10).

06:32 - Quelle est la fréquence de circulation des bus ? Sur le réseau de surface, la situation est moins compliqué que sur les rails. 8 bus sur 10 circulent sur l’ensemble du réseau. Consulter à cette page la liste détaillée des lignes fermées.

06:22 - Comment savoir quand passe le prochain métro ? Si vous avez la chance d'emprunter une ligne de métro qui roule, vous pourriez bien avoir du mal à connaître l'horaire de passage. Pour ce faire, un dispositif mis en place, en ligne, par la RATP pourrait vous aider pour suivre le trafic en temps réel, avec les stations éventuellement fermées : l'info trafic de la RATP.

06:11 - Quel trafic sur le RER A ? Attention sur le RER A, 1 train sur 2 circule aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu vers 21 heures. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.

06:00 - Quelles stations de métro sont fermées en raison de la grève ? Bon nombre de stations de métro sont totalement fermées à Paris ce mardi 31 janvier à l'occasion de cette deuxième journée de grève nationale contre la réforme des retraites. Retrouvez la liste complète dans notre article ci-dessous. Lire l'article Grève RATP : la liste des stations de métro fermées ce mardi 31 janvier

05:50 - Quelle ligne de métro circule normalement ce mardi 31 janvier ? Seulement deux lignes de métro, la 1 et la 14 totalement automatisées, sont en circulation ce mardi, jusqu'à 1h30 pour la ligne 1 et jusqu'à 22 heures pour la ligne 14 en raison de travaux. Mais la RATP alerte sur un risque de saturation. Attention également, les stations Reuilly-Diderot, Bastille, Champs-Elysées Clémenceau sont ouvertes uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30). Quant à la station Hôtel de Ville, elle est ouverte uniquement à l'heure de pointe du matin (7h30-9h30).

05:40 - La particularité de la ligne 2 du métro parisien La ligne 2 est la plus matinale en ce jour de grève à la RATP. Elle ouvre entre 5h30 et 20 heures avec des stations fermées en dehors des heures de pointe. Comptez 1 train sur 3 aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30) et 1 train sur 4 aux heures creuses.