"Grève RATP : métro, RER, bus, les perturbations du 18 février"

GREVE RATP. Ce vendredi 18 février sera une journée noire pour les usagers. Tandis que 8 lignes de métro seront complètement fermées, 6 lignes du réseau seront très perturbées, tout comme les RER A et RER B en circulation uniquement aux horaires de pointe. Le détail des prévisions de trafic.

[Mis à jour le 17 février 2022 à 18h09] Ce vendredi 18 février 2022, se rendre au travail sera particulièrement difficile pour les Parisiens puisque 8 lignes de métro (lignes 2, 3bis, 5, 7bis, 8, 10, 11 et 12) seront totalement fermées, et 6 lignes vont fonctionner seulement en partie, avec pour certaines des stations fermées, à l'exception des lignes 1 et 14 automatiques. Du côté des RER, circuleront seulement 1 RER A sur 2 et 1 RER B sur 2 de 6h30 à 20h30. Le trafic des bus et trams sera lui aussi perturbé. Découvrez ci-dessous toutes les perturbations de trafic du vendredi 18 février.

La direction de la RATP invite "tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leur déplacement sur le réseau" encourageant le télétravail, le coworking, les VTC ou le covoiturage. Pour ceux qui viennent à vélo, en trottinette, en scooter, en voiture individuelle ou à pieds, il est à noter que tout retard ou toute absence avec un justificatif de la régie des transports en grève ne pourra être sanctionné par l'employeur.

Métros, RER A et B, bus et tramways rencontrent de fortes perturbations. Attention, les RER C, D, E, le tramway 4 et 11 et les Transilien ne sont pas concernés par cette grève, car gérés quant à eux par la SNCF. Voici les prévisions de trafic du vendredi 18 février :

Perturbations métro :

Ligne 1 : trafic normal. Attention au risque de saturation !

: fermée Ligne 3 : 1 train sur 4 uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin (trafic interrompu entre Galliéni et Havre-Caumartin) et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: fermée Ligne 4 : 1 train sur 2 uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: fermée Ligne 6 : 1 train sur 3 uniquement entre Nation et Bercy (trafic interrompu entre Bercy et Charles-de-Gaulle - Etoile) et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: fermée Ligne 9 : 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: fermée Ligne 13 : 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: trafic normal. Attention au risque de saturation ! Consulter le bulletin d'information de la RATP pour être informé du trafic du métro en temps réel.

Perturbations RER :

: RER A : circulation uniquement de 6h30 à 20h30. Prévoir en moyenne 1 train sur 2 en heures de pointe et 1 train sur 3 en heures creuses. Interconnexion maintenue à Nanterre-Préfecture. Sur les branches Cergy/Poissy, prévoir en moyenne 1 train sur 2 de 5h à 22h avec quelques trains supplémentaires départ/arrivée Nanterre Préfecture.

: trafic normal Perturbations bus : 2 bus sur 3 en moyenne avec des variations selon les secteurs et pouvant aller jusqu'à la fermeture de quelques lignes. Consulter les perturbations des bus détaillées par lignes.

Perturbations tram : trafic fortement perturbé sur l'ensemble des lignes à l'exception du T8 :

trafic fortement perturbé sur l'ensemble des lignes à l'exception du T8 : T1 : circulation uniquement entre 6h30 et 12h et entre 15h et 21h, avec une fréquence de 10 minutes entre chaque tram.

La quasi-totalité des organisations syndicales de la RATP (CGT, Unsa, FO et CFE-CGC, Solidaires et La Base) ont appelé à une journée de grève pour réclamer une revalorisation salariale suite à un désaccord avec la direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). La date du 18 février n'a pas été choisie au hasard, elle correspond au premier jour des négociations salariales annuelles au sein de La Régie Autonome des Transports Parisiens.

Les organisations syndicales contestent, au regard de l'inflation, une proposition de hausse de salaire de la part de la direction beaucoup trop basse, s'élevant à 0,4%. La CGT demande 3% d'augmentation par an sur les 3 prochaines années. "Le pouvoir d'achat des salariés a fondu en 10 ans" s'insurge Arole Lamasse, secrétaire général de l'UNSA-RATP, auprès du Figaro. "Désormais, on voit des jeunes embauchés repartir au bout de trois mois parce qu'ils vont gagner plus chez McDo"...

Les perturbations de trafic qui concernent la grève RATP commencent le vendredi 18 février dès le début de service, à 6h30. Sur les RER A et B la circulation des trains n'a lieu que de 6h30 à 20h30. Pour le métro, pour les lignes qui ne sont pas fermées à l'exception des 1 et 14, 6 lignes très perturbées (3, 4, 6, 7, 9 et 13) sont ouvertes seulement aux heures de pointe entre 6h30 et 9h30 et entre 16h30 et 19h30. Pour les bus et les tramways, les perturbations se terminent jusqu'à la fin du service. Le trafic sera normal sur tout le réseau RATP le lendemain, samedi 19 février.

Grève RATP : où consulter les prévisions de trafic en temps réel ?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.