Grève RATP : métros, RER, bus… Les prévisions du 7 mars

GREVE RATP. Pour le mardi 7 mars, prochaine journée de grève contre la réforme des retraites, la RATP prévoit un trafic très perturbé dans les métros et RER, et perturbé dans les bus et tramways. Le détail des prévisions.

[Mis à jour le 5 mars 2023 à 18h11] Le mardi 7 mars 2023, la RATP prévoit un "trafic très perturbé" dans les RER et les métros et un "trafic perturbé" pour les réseaux de bus et de tramways. Les syndicats majoritaires de la RATP (CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA) ont en effet appelé à une grève reconductible à partir du mardi 7 mars, date de la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites, lors de laquelle l'intersyndicale interprofessionnelle entend "mettre la France à l'arrêt".

"La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau ce jour-là et présente ses excuses pour les conditions de transports prévues", précise l'entreprise dans un communiqué publié ce dimanche, et indique que "les informations de trafic pour la journée du mercredi 8 mars seront communiquées lundi 6 mars en fin de journée". Les prévisions détaillées de l'entreprise pour la journée du mardi 7 mars sont disponibles ci-dessous.

Prévisions de trafic des métros

La RATP prévoit un trafic "très perturbé" dans les métros pour la journée du 7 mars. Voici les prévisions détaillées du trafic pour cette journée.

Circulation sur l'ensemble de la ligne

Métro 4 : 2 trains sur 3 en journée entière (en raison des travaux d'automatisation, la ligne sera fermée à 22h15)

: 2 trains sur 3 en journée entière (en raison des travaux d'automatisation, la ligne sera fermée à 22h15) Métro 6 : circulation de 5h30 à 20h, 1 train sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur

4 aux heures creuses

Circulation sur l'ensemble de la ligne uniquement aux heures de pointe

Métro 2 : 1 train sur 3 de 5h30 à 10h30 et de 16h30 à 20h

: 1 train sur 3 de 5h30 à 10h30 et de 16h30 à 20h Métro 5 : 1 train sur 3 de 6h30 à 9h30, 1 train sur 4 de 16h30 à 19h30

: 1 train sur 3 de 6h30 à 9h30, 1 train sur 4 de 16h30 à 19h30 Métro 7 : 1 train sur 4 de 7h à 9h30 et 16h30 à 19h30

: 1 train sur 4 de 7h à 9h30 et 16h30 à 19h30 Métro 7 bis : : 1 train sur 2 de 7h à 9h30 et 16h30 à 19h30

: : 1 train sur 2 de 7h à 9h30 et 16h30 à 19h30 Métro 9 : 1 train sur 3 de 6h30 à 10h et 16h30 à 20h

: 1 train sur 3 de 6h30 à 10h et 16h30 à 20h Métro 10 : 1 train sur 3 de 6h30 à 9h30 et 16h30 à 19h30

Ouverture partielle de la ligne uniquement aux heures de pointe

Métro 3 : circulation uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin de 6h30 à 9h30 et 16h30 à 19h30 avec 1 train sur 3

: circulation uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin de 6h30 à 9h30 et 16h30 à 19h30 avec 1 train sur 3 Métro 11 : circulation ligne entière de 6h30 à 9h30 avec 1 train sur 3, et circulation uniquement entre Belleville-Mairie des Lilas de 16h30 à 19h30 avec 1 train sur 3

: circulation ligne entière de 6h30 à 9h30 avec 1 train sur 3, et circulation uniquement entre Belleville-Mairie des Lilas de 16h30 à 19h30 avec 1 train sur 3 Métro 12 : circulation uniquement entre Mairie d'Issy et Concorde de 6h30 à 9h30 et 16h30 à 19h30 avec 1 train sur 4

: circulation uniquement entre Mairie d'Issy et Concorde de 6h30 à 9h30 et 16h30 à 19h30 avec 1 train sur 4 Métro 13 : circulation des 2 branches uniquement jusqu'à Duroc de 6h30 à 9h30 et 16h30 à 19h30 avec 1 train sur 3

Circulation sur l'ensemble de la ligne uniquement aux heures de pointe du matin

Métro 3 bis : circulation uniquement le matin avec 1 train sur 3

: circulation uniquement le matin avec 1 train sur 3 Métro 8 : circulation uniquement entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly Diderot, 1 train sur 3 de 7h00 à 9h30

Le trafic sera par ailleurs normal pour les lignes 1 et 14 du métro. La RATP rappelle néanmoins qu'en raison des travaux liés au prolongement de la ligne 14, cette dernière sera fermée à 22h.

Prévisions de trafic des RER gérés en partie par la RATP

En ce qui concerne le trafic des RER gérés en partie par la RATP, c'est-à-dire le RER A et le RER B, la RATP prévoit également un trafic très perturbé le 7 mars. Voici les prévisions détaillées de l'entreprise pour cette journée.

RER A : en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu à 21h00. Les horaires précis d'ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. L'interconnexion est maintenue à Nanterre Préfecture.

: en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu à 21h00. Les horaires précis d'ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. L'interconnexion est maintenue à Nanterre Préfecture. RER B : en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu à 21h52. Les horaires précis d'ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. L'interconnexion est interrompue à Gare du Nord.

Prévisions de trafic des bus

La RATP prévoit par ailleurs un trafic perturbé sur l'ensemble du réseau des bus le 7 mars. En moyenne, 3 bus sur 4 circuleront sur l'ensemble du réseau. Certaines lignes pourraient être fermées. L'entreprise indique qu'une information précise sera faite demain. Le trafic sera normal sur le réseau Noctilien.

Prévisions de trafic des tramways

Concernant les tramways, la RATP prévoit aussi un trafic perturbé sur l'ensemble du réseau le 7 mars avec, en moyenne, 3 trains sur 4 en circulation sur l'ensemble du réseau. Voici les prévisions détaillées de l'entreprise pour cette journée.

T1 : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 T2 : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 T3a : 3 trains sur 5

: 3 trains sur 5 T3b : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 T5 : 3 trains sur 5

: 3 trains sur 5 T6 : trafic normal

: trafic normal T7 : 1 train sur 2

: 1 train sur 2 T8 : 3 trains sur 4

Enfin, pour ceux qui comptaient prendre la ligne Orlyval le 7 mars pour rejoindre l'aéroport d'Orly, sachez que le trafic sera interrompu sur l'ensemble de la ligne en cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

L'intersyndicale de la RATP "appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars 2023 " car "le gouvernement reste bloqué sur sa réforme brutale, injuste et injustifiée", déplore-t-elle dans un communiqué. S'il " n'entend pas la détermination des travailleurs (…), il devra assumer le blocage de l'économique de notre pays", prévient-elle encore.

Cette mobilisation nous rappelle forcément la grève qui avait paralysé le rail français durant deux mois en 2019, lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites qui avait été avortée à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Le régime spécial de retraite de quelques 40 000 agents de la RATP est menacé, ce qui représente 93% des effectifs.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.