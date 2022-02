"Grève RATP : métros fermés et horaires des RER, les perturbations du 18 février"

GREVE RATP. Ce vendredi 18 février 2022 à Paris, 6 lignes de métro sont fermées, 8 lignes très perturbées avec des stations de métro fermées. RER B et métros circulent à des horaires réduits. Consultez les prévisions du trafic.

[Mis à jour le 18 février 2022 à 13h12] Ce vendredi 18 février 2022 est une journée noire pour les usagers du métro parisien qui transporte 7 millions de personnes par jour. 6 lignes de métro sont fermées (2, 3bis, 5, 7bis, 8 et 10) et 6 lignes (3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 et 13) restent ouvertes partiellement, seulement aux heures de pointe avec une reprise du trafic entre 16h30 et 19h30 seulement, des perturbations, et, pour certaines lignes, des stations fermées.

Seules les lignes 1 et 14 circulent normalement mais la direction de la RATP conseille de différer les déplacements en raison des "risques de saturation" sur ces deux lignes automatiques. Du côté des RER, les lignes A et B gérées partiellement par la RATP sont perturbées et circulent uniquement entre 6h30 et 20h30. Les bus et les tramways sont également impactés à raison de 2 bus sur 3 en moyenne et 1 tramway sur 3 en moyenne à l'exception des T4, T8 et T11 dont le trafic est normal. Retrouvez plus bas les perturbations du trafic en détails, ligne par ligne, ou à l'aide du sommaire plus haut sur cette page.

[Mouvement Social] Point trafic à 7h30 : le trafic sera fortement perturbé sur les lignes #RATP ce vendredi 18 février. Nous vous invitons à limiter au maximum vos déplacements, et nous vous présentons nos excuses pour les conditions de transport prévues.

Le détail pic.twitter.com/UHxlc7OjPm — RATP Group (@RATPgroup) February 18, 2022

La direction de la RATP "présente ses excuses" et conseille "tous les voyageurs qui en ont la possibilité de différer leur déplacement sur le réseau". Pour les habitants de la grande et moyenne couronne, Ile-de-France Mobilités offre le covoiturage aux Franciliens sur les trois plateformes Karos, Klaxit et Blablacar Daily. Les Transilien, tous gérés par la SNCF donc non impactés, permettent aux voyageurs en transit d'atteindre les gares parisiennes de Montparnasse, Saint-Lazare, gare de Lyon, du nord ou de l'est.

#grève le 18 février : le covoiturage est offert aux Franciliens !



Passagers RDV sur notre recherche d'itinéraire : https://t.co/yYPgdYvzNz



Conducteurs inscrivez-vous sur une plateforme partenaire pour percevoir jusquà 4.5/passager transporté



1/2 pic.twitter.com/YiAlXBsZc2 — IDF Mobilités (@IDFmobilites) February 17, 2022

Métros, RER A et B, bus et tramways rencontrent de fortes perturbations et de nombreuses stations sont fermées. Attention, les RER C, D, E, le tramway 4 et 11 et les Transilien ne sont pas concernés par cette grève, car gérés quant à eux par la SNCF. Voici les prévisions de trafic du vendredi 18 février :

Perturbations métro :

Ligne 1 : trafic normal. Attention au risque de saturation !

: trafic normal. Attention au risque de saturation ! Ligne 2 : fermée

: fermée Ligne 3 : 1 train sur 4 uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin (trafic interrompu entre Galliéni et Havre-Caumartin) et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 4 uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin (trafic interrompu entre Galliéni et Havre-Caumartin) et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 3 bis : fermée

: fermée Ligne 4 : 1 train sur 2 uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 2 uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 5 : fermée

: fermée Ligne 6 : 1 train sur 3 entre Nation et Place d'Italie et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 3 entre Nation et Place d'Italie et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 7 : 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 7 bis : fermée

: fermée Ligne 8 : fermée

: fermée Ligne 9 : 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 10 : fermée

: fermée Ligne 11 : 1 train sur 4 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 4 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 12 : trafic normal uniquement entre Mairie d'Issy et Montparnasse-Bienvenue (trafic interrompu entre Gare Montparnasse et Front Populaire).

: trafic normal uniquement entre Mairie d'Issy et Montparnasse-Bienvenue (trafic interrompu entre Gare Montparnasse et Front Populaire). Ligne 13 : 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30).

: 1 train sur 3 et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 14 : trafic normal. Attention au risque de saturation !

: trafic normal. Attention au risque de saturation ! Consulter le bulletin d'information de la RATP pour être informé du trafic du métro en temps réel.

Ligne 1 : Reuilly-Diderot, Bastille, Hôtel de Ville, Concorde

: Reuilly-Diderot, Bastille, Hôtel de Ville, Concorde Ligne 3 : Villiers

: Villiers Ligne 4 : Marcadet-Poissonniers, Barbès-Rochechouart, Gare de l'Est, Strasbourg-Saint-Denis, Saint-Placide, Raspail, Alésia

: Marcadet-Poissonniers, Barbès-Rochechouart, Gare de l'Est, Strasbourg-Saint-Denis, Saint-Placide, Raspail, Alésia Ligne 7 : Cadet, Stalingrad, Gare de l'Est, Opéra, Jussieu

Cadet, Stalingrad, Gare de l'Est, Opéra, Jussieu Ligne 9 : Exelmans, Jasmin, Alma-Marceau, Charonne, Maraîchers, République, Strasbourg-Saint-Denis, Grands Boulevards, Trocadéro, Michel-Ange-Molitor

: Exelmans, Jasmin, Alma-Marceau, Charonne, Maraîchers, République, Strasbourg-Saint-Denis, Grands Boulevards, Trocadéro, Michel-Ange-Molitor Ligne 11 : Hôtel de Ville, République, Arts et Métiers

: Hôtel de Ville, République, Arts et Métiers Ligne 12 : Pasteur

: Pasteur Ligne 13 : Pernety, Duroc, Varenne, Invalides, Liège, Place de Clichy, Brochant, Garibaldi

La quasi-totalité des organisations syndicales de la RATP (CGT, Unsa, FO et CFE-CGC, Solidaires et La Base) ont appelé à une journée de grève pour réclamer une revalorisation salariale suite à un désaccord avec la direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). La date du 18 février n'a pas été choisie au hasard, elle correspond au premier jour des négociations salariales annuelles au sein de La Régie Autonome des Transports Parisiens.

Les organisations syndicales contestent, au regard de l'inflation, une proposition de hausse de salaire de la part de la direction beaucoup trop basse, s'élevant à 0,4%. La CGT réclame 3% d'augmentation par an sur les 3 prochaines années. "Le pouvoir d'achat des salariés a fondu en 10 ans" s'insurge Arole Lamasse, secrétaire général de l'UNSA-RATP, auprès du Figaro. "Désormais, on voit des jeunes embauchés repartir au bout de trois mois parce qu'ils vont gagner plus chez McDo"...

Ce vendredi 18 février, le représentant du syndicat SUD Rail Fabien Villedieu a déclaré au micro de RMC que les grèves s'arrêteraient "à partir du moment où on écoutera les salariés". "Il y a une colère froide qui monte", a-t-il ajouté à propos de "tous les salariés qu'on a appelé les salariés de la seconde ligne, qu'on a un peu applaudi en 2020, qui étaient presque considérés comme des héros et qui aujourd'hui ont l'impression d'être des zéros".

Les perturbations de trafic qui concernent la grève RATP ont commencé ce vendredi 18 février dès le début de service, à 5h30. Sur les RER A, la circulation des trains n'a lieu que de 5h30 à minuit. Sur les RER B, la circulation des trains se termine plus tôt, à 20h30. Dans le métro, pour les lignes qui ne sont pas fermées à l'exception des 1 et 14, 8 lignes très perturbées (3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 et 13) sont ouvertes seulement aux heures de pointe entre 6h30 et 9h30 et entre 16h30 et 19h30. Pour les bus et les tramways, les perturbations se terminent jusqu'à la fin du service. Le trafic sera normal sur tout le réseau RATP le lendemain, samedi 19 février.

Grève RATP : où consulter les prévisions de trafic en temps réel ?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.