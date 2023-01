"Grève RATP : quelles perturbations ce mardi 31 janvier ?"

GREVE RATP. La RATP a dévoilé les prévisions de trafic pour la journée du mardi 31 janvier 2023, marquée par un mouvement de grève intersyndical. L'ensemble des perturbations sur les réseaux de Bus, métro, RER et tramway sont à retrouver dans cet article.

[Mis à jour le 29 janvier 2023 à 17h56] Comme attendu, le trafic sera très perturbé sur le réseau de la RATP ce mardi 31 janvier 2023. "À la suite d'un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 31 janvier, la RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et métro. Le trafic sera légèrement perturbé sur le réseau de surface (bus et tramway)", informe la RATP, ce dimanche. Comme d'autres secteurs, les transports en commun seront donc très touchés par la journée de grève contre la réforme des retraites. Toutefois, huit bus et tramways sur dix devraient circuler.

​​​​​​​"Nous affirmons notre détermination à construire un mouvement d'ampleur avec l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du pays", avaient annoncé les organisations représentatives de la RATP que sont la CGT, FO, l'Unsa et la CFE-CGC, à propos de cette journée du 31 janvier, dans un communiqué commun. De son côté, la RATP a appelé "tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau ce jour-là et présente ses excuses pour les conditions de transports prévues". Retrouvez le détail des perturbations dans les transports ci-dessous.

La RATP a donc dévoilé, ce dimanche, les prévisions pour l'ensemble du trafic du mardi 31 janvier 2023, marqué par une grève intersyndicale contre la réforme des retraites. Les Franciliens pourront donc bénéficier :

Ligne 1 : trafic normal avec risque de saturation

un train sur deux uniquement entre 5 h 30 et 20 h (fermée en dehors de ces horaires) Ligne 3 : un train sur trois uniquement entre Pont de Levallois - Bécon et Havre-Caumartin (la ligne est fermée toute la journée entre Havre-Caumartin et Gallieni), uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30),

fermée toute la journée, Ligne 4 : un train sur deux aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses avec risque de saturation,

un train sur trois uniquement entre Bobigny - Pablo Picasso et Gare du Nord (la ligne est fermée toute la journée entre Gare du Nord et Place d'Italie), uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30) Ligne 6 : un train sur trois uniquement entre Nation et Denfert-Rochereau (la ligne est fermée toute la journée entre Denfert-Rochereau et Charles de Gaulle - Etoile), uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30 et 15h30-19h30),

un train sur trois, uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30) Ligne 7bis : un train sur trois, uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30)

un train sur trois entre Créteil - Pointe du Lac et Reuilly-Diderot (la ligne est fermée toute la journée entre Reuilly-Diderot et Balard), uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30), Ligne 9 : un train sur deux, uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30)

un train sur trois (uniquement le matin, horaires précis dévoilés ce lundi) Ligne 11 : un train sur trois le matin et 1 train sur 5 l'après-midi, uniquement entre Mairie des Lilas et Belleville (la ligne est fermée toute la journée entre Belleville et Châtelet), uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30),

un train sur quatre, uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30) Ligne 13 : un train sur trois uniquement entre Saint-Denis - Université et Asnières-Gennevilliers - Les Courtilles et Invalides (la ligne est fermée toute la journée entre Invalides et Châtillon - Montrouge), uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30),

trafic normal avec risque de saturation. En raison des travaux liés au prolongement, la ligne 14 sera fermée à partir de 22 heures, RER A : en moyenne un train sur deux aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses,

en moyenne, au nord de Châtelet - Les Halles un train sur trois aux heures de pointe et un train sur deux aux heures creuses (la ligne fermera à partir de 22h45 pour travaux), au sud de Châtelet - Les Halles un train sur deux aux heures de pointes et un train sur trois aux heures creuses, RER C : la circulation des trains pourrait être perturbée du lundi 30 janvier à 19h au mercredi 1er février 6h. Les informations détaillées seront disponibles le 30 janvier à partir de 17 heures,

la circulation des trains pourrait être perturbée du lundi 30 janvier à 19h au mercredi 1er février 6h. Les informations détaillées seront disponibles le 30 janvier à partir de 17 heures, RER E : la circulation des trains pourrait être perturbée du lundi 30 janvier à 19h au mercredi 1er février 6h. Les informations détaillées seront disponibles le 30 janvier à partir de 17 heures.

À noter : certaines stations sur les lignes ouvertes pourraient être fermées. Une information précise sera faite le 30 janvier à partir de 17 heures par la RATP.

Quelle suite sera donnée au mouvement à la RATP, dont la réforme des retraites menace les nouveaux entrants ?Cette mobilisation nous rappelle forcément la grève qui avait paralysé le rail français durant deux mois en 2019, lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites qui avait été avortée à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Le mouvement social pourrait être reconduit aisément à la RATP grâce à un préavis de grève "à durée illimitée" déposé au mois de décembre 2019 par les syndicats de la RATP, comme le mentionne TF1 Info.

Pour l'heure, l'intersyndicale de la RATP a annoncé qu'elle se rencontrerait "à partir du 1er février pour convenir des suites à donner" à la grève du 31 janvier. "Nous, on est prêts à repartir jusqu'à ce que la réforme soit abandonnée, même si financièrement, ce ne sera pas facile", a par ailleurs affirmé un conducteur du métro au Parisien. "Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'on sent la colère. Et si on entre dans une grève illimitée, cela pourra être compliqué pour le gouvernement. Il appartiendra aux salariés de le décider", a indiqué une source syndicale FO au Parisien. ​​​​​​​

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.