Grève RATP : quelles perturbations sur le RER B ce vendredi 3 juin ?

GREVE RATP. Ce vendredi 3 juin 2022, l'intersyndicale de la RATP a lancé un appel à la grève sur le RER B. Les perturbations annoncées par la direction sont quasiment nulles. Voici les prévisions.

[Mis à jour le 3 juin 2022 à 10h54] Cette journée de grève sur le RER B, jour du match France-Danemark au Stade de France en Seine-Saint-Denis, a encore moins d'impact sur les perturbations que la précédente lancée samedi dernier, jour de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Le trafic du RER B est "quasi normal" selon la direction de la RATP, et le RER A circule normalement.. Aucun changement de train n'est nécessaire à la gare du Nord, car l'interconnexion est maintenue.

Quelques rares perturbations sont à prévoir entre Paris et les Yvelines, sur le tronçon sud du RER B exploité par la RATP. Dans le détail, elles concernent les gares des Hauts-de-Seine suivantes : Bagneux, Bourg-la-Reine, Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Robinson, La Croix de Berny, Antony, Fontaine-Michalon et Les Baconnets.

La direction de la RATP rappelle aux usagers qui se rendent au match ce vendredi qu'ils peuvent également se rendre à l'arrêt Stade-de-France / Saint-Denis en empruntant la ligne 12 (station Front Populaire), la ligne 13 (station Saint-Denis - Porte de Paris) ou le RER D (station Stade de France - Saint-Denis) qui desservent aussi le Stade de France.

Le mouvement social de ce vendredi 3 juin n'a finalement que très peu d'impact sur le RER B. Aucune perturbation n'est à prévoir dans les métros, bus et tramways. Voici les perturbations de la grève RATP du 3 juin dans le détail :

Perturbations RER : ce vendredi 3 juin, trafic quasi normal sur l'ensemble de la ligne du RER B avec interconnexion maintenue à Gare du Nord. Les autres lignes, A, C, D et E circulent tout à fait normalement.

Perturbations métro : trafic normal vendredi 3 juin.

Perturbations bus : trafic normal vendredi 3 juin.

Perturbations tram : trafic normal vendredi 3 juin.

Après la grève du samedi 28 mai à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France, les syndicats CGT, FO, Unsa et La Base de la RATP souhaitent maintenir la pression en se mettant à nouveau en grève alors que les Bleus affronteront le Danemark au Stade de France ce vendredi 3 juin, dans le but de dénoncer un manque d'effectifs et demander, entre autres, des hausses de salaire pour faire face à l'inflation. "Les dysfonctionnements (…) perdureront tant la proposition [de la direction] est faible", avaient-ils annoncé samedi dernier.

L'intersyndicale dénonce "le manque d'effectifs entretenu depuis plusieurs années par la direction du RER" à la RATP. Ils ont jugé la proposition de la direction insuffisante d'organiser deux sessions de formation supplémentaires à la conduite du RER au second semestre 2022, soulignant que 34 départs en retraite étaient prévus en 2022 sur le RER A et 22 sur le RER B.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.