"Grève RATP : quelles prévisions de trafic le 18 octobre ?"

GREVE RATP. Le syndicat de la CGT-RATP a appelé les agents de la RATP à se joindre au mouvement de grève nationale le mardi 18 octobre. Le trafic des métros, bus, tramways et RER sera perturbé. Ce que l'on sait pour le moment des prévisions.

[Mis à jour le 14 octobre à 10h30] La CGT-RATP appelle à une mobilisation de la régie des transports parisiens dans le cadre de la "grève nationale interprofessionnelle pour les salaires et contre les réquisitions" mardi 18 octobre. Les revendications portent sur "les revalorisations salariales, la question des retraites et la défense du droit de grève remis en cause par les réquisitions dans les raffineries", selon le secrétaire de l'Union syndicale CGT-RATP Vincent Gautheron sur France Bleu.

Des perturbations des métros, bus, RER et tramways sont attendues à Paris et sa banlieue. Les prévisions du trafic n'ont pas encore été annoncées, mais le seront 48 heures à l'avance. Vous en serez les premiers informés à cette page. La CGT-SNCF appelant également à faire grève le mardi 18 octobre, le Transilien en banlieue parisienne devrait être également impacté :

La CGT-RATP appelle à un mouvement pour l'augmentation des salaires et "la défense du droit de grève" mardi 18 octobre alors que se tient un mouvement de grève général porté la CGT du secteur pétrolier et suivi par les syndicats CGT, CFT, FO, la FSU ou encore l'Unsa. La RATP mène cette grève dans un contexte d'injustice sociale, "de pertes d'attractivité (...) mettant l'emploi en tension, dégradant les conditions de travail par manque d'effectif" "sous couvert de l'ouverture à la concurrence", et revendique une nouvelle augmentation de la valeur du point.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.