Grève RATP : RER A et RER B seront perturbés ce samedi 28 mai

GREVE RATP. Samedi 28 mai 2022, un appel à la grève a été lancé par les syndicats de la RATP pour dénoncer les sous-effectif des conducteurs. Les RER A et RER B sont impactés, alors même que se joue la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France.

[Mis à jour le 26 mai 2022 à 09h03] Alors que les usagers des transports parisiens pensaient enfin souffler après la grève de trois jours du début de semaine sur les métros, bus et tramways, le soulagement ne sera que de courte durée. En effet, samedi 28 mai, c'est le retour de la grève à la RATP, cette fois-ci sur les RER A et B, alors que c'est le jour de finale de Ligue des champions au Stade de France à Saint-Denis !

Les syndicats CGT, FO, Unsa et La Base de la RATP appellent à "impacter fortement" la finale de la Ligue des champions qui se déroulera au Stade de France, pour laquelle une "fan zone" sera installée cours de Vincennes, dans l'est parisien.

Les syndicats CGT, FO, Unsa et La Base de la RATP dénoncent "le manque d'effectifs entretenu depuis plusieurs années par la direction du RER" à la RATP. Ils ont jugé la proposition de la direction insuffisante d'organiser deux sessions de formation supplémentaires à la conduite du RER au second semestre 2022, soulignant que 34 départs en retraite étaient prévus en 2022 sur le RER A et 22 sur la ligne B. "Les dysfonctionnements (…) perdureront tant la proposition [de la direction] est faible", ont-ils expliqué.

Samedi 28 mai 2022, RER A et RER B vont subir des perturbations. Les métros, bus et tramways ne seront pas impactés. La direction de la régie des transports parisiens "va prendre toutes les mesures possibles pour permettre d'assurer la mobilité des Franciliens pour le match de samedi". Voici ce que l'on sait pour le moment des perturbations de la grève RATP du 28 mai :

Perturbations RER :

RER A : presque toute la ligne du RER A sera perturbée samedi 28 mai, à l'exception du tronçon Nanterre-Préfecture à Cergy et Poissy géré par la SNCF.

: presque toute la ligne du RER A sera perturbée samedi 28 mai, à l'exception du tronçon Nanterre-Préfecture à Cergy et Poissy géré par la SNCF. RER B : seule la partie sud du RER B est concernée par la grève du samedi 28 mai. La partie Nord du RER B, en direction de Saint-Denis et du Stade de France, est quant à elle gérée par la SNCF.

: seule la partie sud du RER B est concernée par la grève du samedi 28 mai. La partie Nord du RER B, en direction de Saint-Denis et du Stade de France, est quant à elle gérée par la SNCF. RER C : le trafic sera normal le 28 mai.

: le trafic sera normal le 28 mai. RER D : le trafic sera normal le 28 mai.

: le trafic sera normal le 28 mai. Perturbations métro : le trafic sera normal le 28 mai.

Perturbations bus : le trafic sera normal le 28 mai.

le trafic sera normal le 28 mai. Perturbations tram : le trafic sera normal le 28 mai.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.