"Grève RATP : trafic des métro, RER et bus, perturbations du 17 septembre"

GREVE 17 SEPTEMBRE. En raison d'un appel à la grève et d'une manifestation de la CGT ce jeudi 17 septembre 2020 à Paris, des lignes de bus sont déviées et des stations de métro sont fermées. Consultez les prévisions du trafic.

[Mis à jour le 17 septembre 2020 à 07h13] En raison d'un mouvement de grève ce jeudi 17 septembre 2020, à l'initiative de la CGT et rejoint par la CGT-RATP, le réseau des lignes des tramways, métro et bus reste fluide mais plusieurs stations de métro sont fermées à cause de la manifestation intersyndicale programmée à 14 heures à la place de la République pour rejoindre la place de la Nation, à Paris. Certaines lignes de bus sont également déviées ou limitées. Vérifiez les détails des perturbations de trafic ci-dessous.

Dans son préavis de grève, le deuxième syndicat de la RATP annonce que le mouvement finira vendredi 18 septembre à 7 heures du matin, quasiment aux mêmes heures que la grève SNCF. Dans son tract, la CGT-RATP dénonce "les modifications des conditions de travail, de réduction des droits des salariés et de leurs conquis sociaux, de blocage des salaires" et pointe du doigt "des plans sociaux déguisés à la RATP", depuis la crise du coronavirus. La CGT-RATP donne rendez-vous à tous "les salariés et les agents" pour "contraindre la direction à abandonner ses plans régressifs".

1000 raisons dêtre en colère, une façon de lexprimer : Mobilisons-nous le 17 septembre ! https://t.co/psfw1UDHMb — CGT-RATP (@CgtRatp) September 10, 2020

Le mouvement de grève nationale rejoint par la RATP est de "faible ampleur". Seul le trafic des RER est impacté. Consultez ci-dessous le détail du trafic par lignes :

Perturbations métro : trafic normal sur toutes les lignes, à l'exception des stations Champs-Elysées (Ligne 1), Parmentier (Ligne 3), Richard Lenoir et Oberkampf (Ligne 5), Filles du Calvaire (Ligne 8) , Miromesnil, Oberkampf, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne, Rue des Boulets (Ligne 9), Champs-Elysées Clemenceau et Miromesnil (Ligne 13), fermées dès 10 heures en raison de la manifestation prévue à 14 heures, entre la place de la République et la place de la Nation.

Perturbations RER : trafic normal à l'exception de ces lignes gérées par la SNCF :

RER C : prévoir 3 trains sur 4.

: prévoir 3 trains sur 4. RER D : 3 trains sur 5 entre Juvisy et Malesherbes via Ris Orangis et entre Juvisy et Melun. Sur le reste de la ligne des suppressions et des modifications de dessertes sont à prévoir.

: 3 trains sur 5 entre Juvisy et Malesherbes via Ris Orangis et entre Juvisy et Melun. Sur le reste de la ligne des suppressions et des modifications de dessertes sont à prévoir. RER E : prévoir 2 trains sur 3.

: prévoir 2 trains sur 3. Perturbations bus : Des lignes de bus seront limitées ou déviées en raison de la manifestation Place de la République à Paris . Le détail des lignes sera indiqué ici ce jeudi matin. Il est à noter également qu'en ce moment, les lignes de bus 138, 173 et 528 sont déviées ou limitées en raison de la tenue du procès Charlie Hebdo dans le secteur de la Porte de Clichy.

. Le détail des lignes sera indiqué ici ce jeudi matin. Il est à noter également qu'en ce moment, les lignes de bus 138, 173 et 528 sont déviées ou limitées en raison de la tenue du procès Charlie Hebdo dans le secteur de la Porte de Clichy. Perturbations tram : 100 % des tramways sont en circulation mais attention aux perturbations de trafic liées aux travaux de maintenance. En savoir plus.

Les perturbations de trafic qui concernent la grève menée par la CGT-RATP ce jeudi 17 septembre, se terminent vendredi 18 septembre à 7h du matin.

Grève RATP : les prévisions de trafic

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic sur le réseau RATP. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE.