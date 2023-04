"Grève RATP : trafic des métros, RER, perturbations du 6 avril"

GREVE RATP 6 AVRIL. La grève contre la réforme des retraites a lieu aussi dans les transports parisiens de la RATP ce jeudi 6 avril 2023. Quelques lignes de métro et le RER A sont perturbés tandis que le trafic des RER B, bus et trams est normal. On fait le point sur les prévisions.

[Mis à jour le 5 avril 2023 à 17h42] Ce jeudi 6 avril, les syndicats de la RATP se joignent au 11e mouvement de grève interprofessionnelle et générale contre la réforme des retraites. Néanmoins, les perturbations seront beaucoup moins importantes comparé aux journées de grève précédentes. En effet, la direction de la RATP annonce un "trafic quasi normal sur le réseau RER" et "un trafic quasi normal à l'exception de quelques lignes" sur le métro.

Bus, tramways, Orlyval, Roissybus et Orlybus inclus, ne seront pas perturbés. Il faudra par contre s'attendre à ce que des stations de métro ferment dans l'après-midi et que la ligne 6 du métro soit perturbée en raison de la manifestation du jeudi 6 avril prévue à 14 heures entre Invalides et la place d'Italie, parcours du cortège. Découvrez les prévisions dans le détail ci-dessous :

Pas de grosses perturbations à prévoir ce jeudi 6 avril 2023 en ce 11e jour de grève contre la réforme des retraites, avec un trafic normal sur le réseau des bus et tramways, et quasi normal sur le réseau des métros et RER. Voici le détail ligne par ligne :

Perturbations métro :

Ligne 1 : trafic normal.

Ligne 2 : trafic normal.

Ligne 3 : 1 train sur 2.

Ligne 3 bis : trafic normal.

Ligne 4 : trafic normal mais fermeture à 22h15 en raison de travaux.

Ligne 5 : 1 train sur 2 le matin et 1 train sur 3 l'après-midi.

Ligne 6 : trafic normal mais risque de perturbations en raison du parcours de la manifestation prévue l'après-midi.

Ligne 7 : trafic normal.

Ligne 7 bis : fermée

Ligne 8 : trafic normal mais la ligne circule uniquement entre 5h30 et 23h.

Ligne 9 : trafic normal.

Ligne 10 : trafic normal.

Ligne 11 : trafic normal mais fermeture à 22h en raison de travaux.

Ligne 12 : trafic normal.

Ligne 13 : 2 trains sur 3 le matin et 1 train sur 2 l'après-midi, uniquement entre 6h et 20h.

Ligne 14 : trafic normal mais fermeture à 22h en raison de travaux.

: trafic normal mais fermeture à 22h en raison de travaux. Consulter le bulletin d'information de la RATP pour être informé du trafic du métro en temps réel.

Perturbations RER : la circulation des RER, sur la zone gérée par la RATP, sera "quasi normale", ce jeudi 6 avril 2023. Prévoir en moyenne 3 trains sur 4 sur le RER A, sans changement de train à Nanterre-Préfecture. Trafic quasi normal toute la journée sur le RER B mais la ligne ferme à 22h45 entre Châtelet-les-Halles et Aéroport Charles de Gaulle 2 / Mitry-Claye pour travaux. L'interconnexion est assurée à Gare du Nord.

Perturbations bus : trafic normal ce jeudi 6 avril 2023.

Perturbations tram : trafic normal ce jeudi 6 avril 2023.

Le régime spécial de retraite de quelques 40 000 agents de la RATP est menacé avec la réforme des retraites, ce qui représente 93% des effectifs. Le 30 mars, la CGT-RATP publiait sur sa page Facebook : "Maintenons la pression le 6 avril. La réforme, c'est toujours non !"

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.