"Grève RATP : trafic du 15 mars, quelles prévisions du 16 mars ?"

GREVE RATP 16 MARS. En cette huitième journée de grève reconductible contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats de la RATP, le trafic est légèrement perturbé dans les métros. Seules les lignes des RER A et B sont perturbées. Quid de la journée de demain, le 16 mars ?

[Mis à jour le 15 mars 2023 à 12h00] Ce mercredi 15 mars, malgré la reconduction de la grève contre la réforme des retraites par les syndicats de la RATP, le trafic n'est que légèrement perturbé dans le métro parisien mais très perturbé dans le RER avec en moyenne un train sur deux en circulation sur les lignes A et B gérées par la régie des transports parisiens. L'interconnexion est toutefois maintenue à Nanterre Préfecture pour le RER A et à Gare du Nord pour le RER B. ​​​​​​​La circulation est encore une fois fluide sur le réseau de surface (lignes de bus et tramways) ainsi que pour l'Orlyval qui dessert l'aéroport d'Orly.

La journée de demain, jeudi 16 mars, s'annonce encore moins perturbée. ​​​​​​​Retrouvez le détail des perturbations ci-dessous des métros et des RER, ligne par ligne, pour cette journée du mercredi 15 mars, ainsi que les prévisions de trafic pour la journée de demain.

Pour la journée de demain, jeudi 16 mars 2023, la régie des transports parisiens prévoit un trafic "normal ou quasi normal" dans le métro, "quasi normal" sur le RER A et "perturbé" sur le RER B.

Ce mercredi 15 mars, une partie du réseau des transports de la RATP fonctionne sans encombre quand quelques lignes rencontrent plus de difficultés ou sont ralenties, en particuliers les RER A et B qui sont "très perturbés" :

Perturbations métro : trafic normal sur les lignes 1, 3bis, 5, 6, 7bis, 9 et 10 . Le trafic est également fluide sur les lignes 4, 11 et 14 mais toutes les trois ferment à 22h15 (pour la 4) et 22h (pour les 11 et 14) en raison de travaux. Les usagers de la ligne 12 peuvent circuler normalement le matin mais doivent se contenter d'un métro sur trois à partir de l'après-midi. Il faut compter sur 2 trains sur 3 sur les lignes 2, 7 et 8 . Enfin, les lignes 3 et 13 sont très perturbées avec 1 train sur 2. La ligne 13 circule entre 6h et 20h .

Perturbations RER : le trafic est ralenti sur les lignes A et B du RER :

RER A : 1 train sur 2 en moyenne mais l'interconnexion à Nanterre Préfecture est maintenue. En raison de travaux, le trafic est interrompu entre Cergy-Le-Haut/Poissy et Nanterre-Préfecture dès 22h15. Un service de bus de substitution est mis en place.

RER B : 1 train sur 2 en moyenne mais l'interconnexion à Gare du Nord est maintenue.

Perturbations bus : le trafic des bus est normal sur l'ensemble du réseau ce mercredi 15 mars. Trafic normal sur le Noctilien également.

Perturbations tram : le trafic est normal dans l'ensemble des lignes de tramway ce mercredi 15 mars. Trafic normal sur l'Orlyval également.

Le mouvement est aussi reconduit à la SNCF, avec des perturbations qui subsistent encore sur l'ensemble des RER et Transiliens d'Île-de-France. Consulter les prévisions détaillées ci-dessous :

Un 8e acte de grève contre la réforme des retraites a lieu ce mercredi 15 mars 2023, auquel se joint l'intersyndicale de la RATP. Outre le fait de dénoncer un "projet de loi injuste, brutal et inefficace", comme l'indique le communiqué publié par l'intersyndicale de la RATP, les agents grévistes entendent protéger leur régime spécial de retraite, qui est menacé par la réforme du gouvernement. "L'intérêt d'avoir un régime spécial est d'abord la prise en compte de la pénibilité au travail. Les agents sont confrontés à des horaires de nuit, au travail dans les souterrains et à la manipulation de produits toxiques", avait expliqué Bertrand Hammache, secrétaire général de la CGT RATP, à France 3.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.