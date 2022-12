Grève RATP : une forte mobilisation prévue en janvier 2023

GREVE RATP. Le mois de janvier 2023 ne sera pas de tout repos pour les usagers des métros et RER parisiens. Les syndicats de la RATP appellent à une nouvelle mobilisation vers le 10 janvier.

[Mis à jour le 16 décembre 2022 à 15h56] Après la grève qui a paralysé la moitié du métro parisien le 10 novembre dernier, les syndicats CGT, FO, l'Unsa et La Base de la RATP ont appelé à "poursuivre et durcir le mouvement de grève dès janvier 2023". Les raisons ? "Nos organisations syndicales constatent que nos revendications (revalorisation statutaire, mise à niveau des effectifs...) n'ont pas été entendues", dénonce l'intersyndicale dans un communiqué, déçue par la réunion des négociations annuelles obligatoires (NAO) qui s'est tenue le 9 décembre.

De plus, les syndicats ont également prévu de se mobiliser contre le recul de l'âge légal des départs à la retraite dans le cadre du projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement. En attendant, au début du mois de janvier, les syndicats devraient entamer des discussions avec la direction de la RATP sur les augmentations salariales pour l'année 2023. Mais des accords risquent d'être difficiles à obtenir surtout chez les conducteurs de la RATP... "Un conducteur de métro travaille quatre week-ends sur six, il subit la pollution qui est deux à trois fois plus élevée en sous-sol qu'à l'extérieur, on travaille en décalé, tôt le matin, et on vit moins longtemps en bonne santé que le Français moyen", avait témoigné Bastien Berthier, secrétaire du pôle traction FO-RATP, lors de la grève du 10 novembre (propos rapportés par La Tribune).

Quand aura lieu la prochaine grève à la RATP ?

Selon une source syndicale, la date de la future grève devait avoir lieu "autour du 10 janvier" 2023, jour de la présentation par le gouvernement du projet de réforme des retraites "contre lequel la totalité des syndicats prévoit de se mobiliser en cas de recul de l'âge légal", selon les propos rapportés par Le Parisien.