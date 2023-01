"Grève RATP : une mobilisation le 31 janvier, et autour de cette date ?"

GREVE RATP. La mobilisation contre la réforme des retraites va se poursuivre dans les transports franciliens. La CGT-RATP se joint au mouvement de grève interprofessionnelle du 31 janvier 2023 et incite les agents à participer à des grèves locales.

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 12h24] La grève RATP connaîtra-t-elle le même destin que la grève SNCF qui semble se diriger vers de nouvelles journées de mobilisation, voire même, pour certains syndicalistes, une grève reconductible ? Ce mardi soir, la CGT RATP a appelé "les salarié.es", via sa page Facebook, "à participer, à partir du 23 janvier, à toutes les initiatives locales" proposées et "à faire du 31 janvier une forte journée de grèves et de mobilisations, pour exiger du gouvernement d'abandonner sa réforme des retraites".

En cas de nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites, c'est tout leur quotidien qui pourrait à nouveau être chamboulé. Car le 19 janvier 2023, jour de la première mobilisation contre la réforme des retraites, la majorité des transports en commun nationaux et locaux avaient été paralysés. Quelle suite sera donnée au mouvement à la RATP ? Le patron de la CGT Philippe Martinez souhaite que les actions se poursuivent d'ici au 31 janvier et au-delà, comme "pendant les vacances scolaires" de février.

L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU) a appelé à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites pour la journée du mardi 31 janvier 2023, mais également à de nouvelles grèves "aux alentours du 23 janvier", selon les informations de BFMTV.

Les syndicats de la RATP ont réagi à ces appels de l'intersyndicale, en annonçant via un communiqué sur Facebook "participer à partir du 23 janvier, à toutes les initiatives locales" proposées et "à faire du 31 janvier une forte journée de grèves et de mobilisations".

La mobilisation du jeudi 19 janvier nous rappelle forcément la grève qui avait paralysé le rail français durant deux mois en 2019, lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites qui avait été avortée à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Le mouvement social pourrait être reconduit aisément à la RATP grâce à un préavis de grève "à durée illimitée" déposé au mois de décembre 2019 par les syndicats de la RATP, comme le mentionne TF1 Info.

"Nous, on est prêts à repartir jusqu'à ce que la réforme soit abandonnée, même si financièrement, ce ne sera pas facile", a par ailleurs affirmé un conducteur du métro au Parisien. "Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'on sent la colère. Et si on entre dans une grève illimitée, cela pourra être compliqué pour le gouvernement. Il appartiendra aux salariés de le décider", a indiqué une source syndicale FO au Parisien.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.