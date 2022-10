Grève RATP : une mobilisation prévue mardi 18 octobre 2022

GREVE RATP. La CGT-RATP rejoint l'appel à la grève générale du mardi 18 octobre 2022 pour demander une augmentation des salaires. Métros, bus, tramways et RER devraient être perturbés.

[Mis à jour le 13 octobre à 17h06] Alors qu'une journée de mobilisation générale a lieu avec des manifestations dans les villes de France mardi 18 octobre, la CGT-RATP appelle également à faire grève. La principale revendication est l'augmentation générale des salaires, mais aussi "la question des retraites et la défense du droit de grève remis en cause par les réquisitions dans les raffineries", précise Vincent Gautheron, secrétaire de l'Union syndicale CGT-RATP, cité par FranceBleu.

Selon les informations de RTL, le syndicat SUD-Rail a également voté mercredi soir pour démarrer la grève à partir de lundi 17 octobre au technicentre de maintenance des trains au départ de la gare du nord, situé à Landy à Saint-Denis dans le 93. La SNCF se joint également au mouvement :

La CGT-RATP appelle à un mouvement pour l'augmentation des salaires et "la défense du droit de grève" mardi 18 octobre alors que se tient un mouvement de grève général porté la CGT du secteur pétrolier et suivi par les syndicats CGT, CFT, FO, la FSU ou encore l'Unsa. La RATP mène cette grève dans un contexte d'injustice sociale, "de pertes d'attractivité (...) mettant l'emploi en tension, dégradant les conditions de travail par manque d'effectif" "sous couvert de l'ouverture à la concurrence", et revendique une nouvelle augmentation de la valeur du point.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.