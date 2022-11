Grève RATP : vers une mobilisation illimitée cette semaine ?

GREVE RATP. Alors qu'un mouvement de grande ampleur a impacté fortement le trafic des métros, bus et RER jeudi dernier à Paris, c'est la menace d'une grève illimitée qui plane cette semaine, brandie par le syndicat UNSA-RATP.

[Mis à jour le 14 novembre 2022 à 11h31] Alors que jeudi 10 novembre a été une journée noire pour les usagers des transports à Paris en raison d'une grève à la RATP, mettant quasiment à l'arrêt tout le réseau des métros, le syndicat UNSA-RATP, qui a réclamé une revalorisation salariale "a minima de 3%" afin de "résister face à l'inflation", a déjà annoncé que cette grève pourrait être illimitée si la direction de la RATP, dont le nouveau PDG qui vient d'arriver n'est autre que l'ancien Premier ministre Jean Castex, ne répondait pas à leurs attentes. Ils réclament également une "amélioration de la qualité de vie au travail" et le "retour d'un management humain, de proximité et à l'écoute".

Un communiqué intitulé : "10 novembre : grosse mobilisation. Et demain, on continue en illimité ?" a été publié samedi 12 novembre 2022 par le syndicat le syndicat UNSA-RATP qui annonce qu'ils "demeurent vigilants et attentifs aux premiers signes d'actions politiques [du] futur PDG, Jean Castex". "Sans aucun signe du nouveau PDG, notre mouvement doit s'inscrire dans des mouvements inédits et renouvelables", ont-ils encore ajouté.

Jeudi dernier, le trafic du métro avait été très perturbé à Paris, avec 5 lignes fermées toute la journée (2, 8, 10, 11 et 12) et les autres (3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 13) ouvertes uniquement de 16h30 à 19h30, avec une trentaine de stations fermée. Le trafic des RER A et RER B a été d'un train sur deux aux heures de pointe dans l'après-midi (16h30-19h30) et un train sur trois aux heures creuses. Deux tiers des bus étaient en circulation ce jeudi, avec une vingtaine de lignes à l'arrêt, à l'exception du Noctilien qui circulait normalement.