"Grève RATP : vers une reconduction ce mois de février 2023 ?"

GREVE RATP. Mardi 31 janvier 2023, métros et RER ont subi de fortes perturbations suite au second acte de grève contre la réforme des retraites à la RATP. Les syndicats vont-ils décider de reconduire la grève ce mois de février ?

[Mis à jour le 31 janvier 2023 à 18h53] Les syndicats de la RATP (CGT, FO, CFE-CGC et Unsa) ont appelé à se joindre à nouveau au second acte de grève contre la réforme des retraites du mardi 31 janvier 2023. En effet, le régime spécial de retraite de quelques 40 000 agents de la RATP est lourdement menacé, ce qui représente 93% des effectifs. Conséquence, ce mardi a été à nouveau une journée noire sur le réseau francilien, avec des métros très perturbés, dont une dizaine de lignes partiellement ouvertes et circulant uniquement aux heures de pointe et une ligne totalement à l'arrêt (3b).

Les syndicats de la RATP ont promis de se réunir après ce second acte de grève pour donner suite ou non à la mobilisation, alors que les syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail de la SNCF annoncent déjà deux jours de grève consécutifs en février et de son côté, FO transports et logistique souhaite "désorganiser le fonctionnement des entreprises" en appelant à faire grève une heure par jour en début de service dès ce mardi 31 janvier, en évoquant la perspective d'une "grève illimitée" sur tous les secteurs que couvre le syndicat (chauffeurs d'autobus ou routiers, ambulanciers).