Trafic RATP : fermeture des lignes de bus et de tramway ce jeudi 29 juin dès 21 heures

TRAFIC RATP. Après 21 heures ce jeudi 29 juin, tous les bus et tramways d'Île-de-France seront à l'arrêt en raison des émeutes liées à la mort de Nahel. Heureusement, toutes les lignes de métro et de RER devraient circuler normalement.

[Mis à jour le 29 juin 2023 à 17h45] La présidente de la région et d'Île-de-France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse a annoncé la nouvelle : les bus et les tramways ne circuleront pas ce jeudi soir après 21h, et ce, dans toute l'Île-de-France, suite à la nuit de violences survenue après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier à Nanterre (92) ce mardi.

Cette décision a été prise en accord avec la préfecture de police et les opérateurs de transport franciliens pour assurer la protection des agents et des voyageurs. "Nos transports ne sont pas des cibles pour les voyous et les casseurs", a annoncé Valérie Pécresse sur Twitter. A noter que la RATP et l'Ile de France ne sont pas les seuls territoires concernés puisqu'il en sera de même à Lille sur le réseau Ilévia dès 20h, à Brest dès 18 heures ou encore à Tours à partir de 22 heures

Suite aux émeutes survenues dans la nuit de mercredi à jeudi en Île-de-France, la RATP annonce une interruption totale du trafic sur les lignes de tramway et de bus franciliennes ce jeudi 29 juin 2023.

"À la demande de la Préfecture de Police et par mesure de précaution, les réseaux bus et tram RATP vont s'arrêter progressivement jusqu'à fin de service totale à 21h. Le trafic sera également totalement interrompu sur le réseau Noctilien" annonce le site officiel de la RATP. "Nous invitons tous les voyageurs à prendre leur disposition pour anticiper leurs déplacements dès à présent". En revanche, "les réseaux Métros et RER devraient circuler normalement".

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.