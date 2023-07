Trafic RATP : la circulation des bus et trams interrompue ce lundi à partir de 21h

TRAFIC RATP. La circulation des bus et tramways est à nouveau à l'arrêt ce lundi 3 juillet 2023 à partir de 21h en raison des dégâts provoqués sur les transports en commun lors des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel.

[Mis à jour le 3 juillet 2023 à 8h42] Le trafic des bus et tramways franciliens est une nouvelle fois interrompu ce lundi 3 juillet à partir de 21 heures. "A la demande de la préfecture de police et d'Île-de-France Mobilités, et par mesure de précaution, le réseau de surface exploité par la RATP (bus et tramway) va s'arrêter progressivement jusqu'à fin totale de service à 21h", écrit ainsi la RATP sur son site. Une annonce qui n'a rien d'une surprise, puisque l'entreprise avait déjà prévenu vendredi que la mesure serait "reconduite jusqu'à nouvel ordre".

Cette mesure a été mise en place jeudi soir dernier en Île-de-France, alors que, la veille, six bus et un tramway avaient été incendiés dans différentes villes de banlieue parisienne, dans le cadre des émeutes qui frappent la France depuis la mort de Nahel, survenue mardi dernier à Nanterre. La RATP prévient par ailleurs que "les derniers passages des bus et des tramways sont susceptibles d'intervenir dès 19h". Egalement, la ligne 5 du tramways est toujours à l'arrêt.

L'entreprise note par ailleurs sur son site que le trafic des bus est actuellement "perturbé". Du côté des tramways, le trafic est toujours interrompu sur l'ensemble de la ligne 5 "en raison de dégradations sur [ses] infrastructures" intervenues dans le cadre des émeutes, indique la RATP. Des bus de substitution ont été mis en place, la reprise du trafic n'étant pas prévue pour aujourd'hui.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.