La ligne 14 du métro RATP fermée samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020

TRAFIC LIGNE 14. Aucun métro ne circule sur la ligne 14 de la RATP ces samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020 en raison de travaux de prolongement de la ligne 14 parisienne jusqu'à la Mairie-de-Saint-Ouen. Consulter les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 9 octobre 2020 à 22h38] Le trafic de la ligne 14 du métro parisien est interrompu ce week-end des samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020, toute la journée, en raison de travaux de prolongement. La circulation de la ligne 14 ne reprendra que lundi 12 octobre 2020 à partir de 5h30. La RATP a prévu un bus de remplacement entre les stations de la ligne 14 Gare de Lyon et Olympiades. Entre la gare Saint-Lazare et la gare de Lyon, les usagers doivent emprunter les correspondances de métro ou de bus.

[#travaux #ligne14] En raison des travaux préparatoires pour le prolongement de la ligne à Mairie de Saint-Ouen et à larrivée des trains à 8 voitures, le trafic sera interrompu sur l'ensemble de la ligne samedi 10 et dimanche 11 octobre. En savoir plus : https://t.co/Ng6fS7la8y pic.twitter.com/fbHEGZLKBZ — Ligne 14 RATP (@Ligne14_RATP) October 1, 2020

Mi-décembre, trois nouvelles stations verront le jour sur la ligne 14 du métro parisien : Pont-Cardinet, Clichy-Saint-Ouen et Mairie-de-Saint-Ouen. Des "essais de circulation de trains entre la ligne existante et son prolongement vers Mairie-de-Saint-Ouen" ont donc lieu ce week-end des samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020. Toutes les informations dans le détail ci-dessous.

En raison de travaux de prolongement, le trafic de la ligne 14 du métro parisien est interrompu sur toute la ligne, toute la journée, les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020, avec une reprise du trafic prévue pour le lundi 12 octobre 2020 à partir de 5h30. Par ailleurs, la ligne 14 est déjà interrompue tous les lundis et mardis à partir de 22h15 jusqu'à fin de service, et ce jusqu'au 8 décembre 2020. Notez bien également qu'une autre interruption totale du week-end aura lieu sur la ligne 14 les samedi 28 et le dimanche 29 novembre 2020.

Quel itinéraire de remplacement ? Entre les stations Gare de Lyon et Olympiades de la ligne 14 du métro parisien est prévu un bus de remplacement. Mais pour relier la Gare Saint-Lazare à la Gare de Lyon, les usagers devront se reporter sur les correspondances de métro ou de bus, comme la ligne 3 de la Gare Saint-Lazare jusqu'à Opéra où il est possible de rejoindre la station Auber du RER A pour rejoindre la Gare de Lyon.

La RATP a annoncé qu'avant Noël, à la mi-décembre 2020, la ligne 14 du métro de Paris sera prolongée au nord de Saint-Lazare à Mairie-de-Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis (93). A l'occasion de ce prolongement, deux autres nouvelles stations verront le jour entre Saint-Lazare et le nouveau terminus Mairie-de-Saint-Ouen : Pont-Cardinet et Clichy-Saint-Ouen. Une quatrième station, Porte-de-Clichy, verra le jour en janvier 2021.

[#ProlongementNordLigne14] Impact de la crise sanitaire : la #RATP prévoit la mise en service du prolongement nord #ligne14 pour mi-décembre 2020 avec louverture de 3 stations (Pont Cardinet, St-Ouen, Mairie de St-Ouen) et l'ouverture de Porte de Clichy en janvier 2021. pic.twitter.com/DeBxxkakme — RATP Group (@RATPgroup) July 16, 2020

Ce prolongement permettra de désengorger la ligne 13 du métro parisien de 25 % de ses voyageurs, d'après les prévisions de la RATP. La ligne 14, accueillant alors plus de voyageurs, sera dotée de rames MP14 de 8 voitures au lieu de 6.

Comment consulter les infos trafic de la RATP ?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic sur le réseau RATP. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE.