Vendredi 13 : jour de chance ou de malchance ? Les avis divergent

Si certains préfèrent rester chez eux pour être sûrs de ne pas vivre un malheur, d'autres, au contraire, se laisseront volontiers tenter par un tirage du Loto ou de l'Euromillions ce vendredi 13 juin 2025.

Superstitieux, il va falloir prendre sur vous ! Ce vendredi qui arrive est un vendredi 13 ! Si vous ignorez en quoi cette date est différente des autres, grand bien vous fasse ! En revanche, si vous êtes bien informé et que vous souffrez même de paraskevidékatriaphobie, à savoir "la peur du vendredi 13", voilà une journée rudement compliquée qui s'annonce pour vous ! Au programme pour les plus craintifs ? Inaction, inaction et inaction. Ne pas sortir de chez soi, annuler ses rendez-vous et surtout ne rien faire du tout, tel est le mantra des paraskevidékatriaphobiques.

Mais certains, à commencer par la Française des jeux (FDJ) préfèrent surfer sur cette superstition. Superstition qui remonterait aux origines de la chrétienté faisant de cette date un jour dit de malheur. Ainsi, le Loto est toujours doté d'une somme exceptionnelle le vendredi 13. C'est donc une bonne occasion de tester sa chance, même si, rappelons-le, les probabilités de gagner sont exactement les mêmes que pour n'importe quel autre tirage. Sachez que les statistiques sont formelles : il existe une chance sur 19 millions de gagner ! Ce qui change, c'est le montant à décrocher. En effet, ce vendredi 13 juin 2025, la Française des Jeux propose un Super Loto avec la somme de 13 millions d'euros à gagner. En ce vendredi 13, nombreux seront les superstitieux (en plus des joueurs réguliers) à tenter leur chance.

Le Vendredi 13 porte-t-il vraiment malheur ?

Le site Lastminute.com s'était amusé à sonder les superstitions des Européens en 2023, au sujet du Vendredi 13. Résultat : ils étaient 15 % à craindre ce jour particulier sur le Vieux continent. Soit presque autant que ceux qui redoutaient de "casser un miroir" (21 %), de "passer sous une échelle" (20 %) ou d'"ouvrir un parapluie à l'intérieur" (17 %). Et davantage que les peureux de la salière, puisque les Européens sont quand même 15 % à être superstitieux quant au fait de renverser du sel. Pour autant, les Français restent un peu moins superstitieux que la moyenne de l'Europe, établie à 55 % : 52 % d'entre nous accordons une importance aux superstitions, contre 60 % pour les Espagnols ou encore 58 % chez les Italiens...

Il ne s'est rien passé de particulier le Vendredi 13 par le passé. L'association qui relie le jour du vendredi, le chiffre 13 et le malheur puiserait sa source dans la bible. Selon le Nouveau Testament, au cours de la Cène (dernier repas du Christ), 13 participants siégeaient autour de la table : Jésus-Christ et ses 12 apôtres. L'Evangile de Matthieu cite toutes les personnes présentes : "Simon, appelé Pierre, et André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère ; Philippe, et Barthélemy ; Thomas, et Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée ; Simon le Zélote (ou le Cananite), et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus". Judas est souvent présenté comme le 13e convive, celui qui a tout fait basculer. Judas le traître et le vendredi 13 sont donc indissociables. La peur du vendredi 13 repose également sur le fait que le Christ a été crucifié un vendredi, qui deviendra le "Vendredi saint" lors de la semaine de Pâques.

Combien y a-t-il de Vendredi 13 en 2025 ? Le calendrier

L'année 2025 n'a qu'un seul vendredi 13, tandis qu'il y en avait deux l'an dernier. En revanche, l'année suivante 2026 comportera un "triple vendredi 13". Ils tombent en février, mars et novembre. Retrouvez ci-dessous les prochains vendredi 13 du calendrier :