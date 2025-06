Vendredi 13 : Loto, Euromillions, peut-on provoquer la chance ce 13 juin ?

Rendez-vous pour les superstitieux et les joueurs de Loto ce vendredi puisqu'il s'agit d'un vendredi 13, le seul de l'année 2025 ! Histoire de tenter de la provoquer, voici quelques statistiques à suivre... ou pas, le hasard restant le seul maître à bord des jeux de loterie comme l'Euromillions !

Aujourd'hui, c'est le seul et unique vendredi 13 de l'année 2025. En ce vendredi 13 juin, nombreux seront les superstitieux (en plus des joueurs réguliers) à tenter leur chance. Comme toujours, la Française des Jeux surfe sur l'occasion et propose un Super Loto avec la somme de 13 millions d'euros à gagner. Si vous êtes superstitieux, sachez que vous n'êtes pas seul. D'après une étude publiée par la FDJ, la date du vendredi 13 serait "synonyme de chance pour un Français sur cinq et pour un gagnant sur trois".

Vous hésitez à jouer, ne savez pas quels numéros cocher sur votre grille ? Sachez que statistiquement, tous les numéros ont la même chance de tomber. "Il n'existe aucune formule magique et pour une raison simple : chacun des quarante-neuf numéros a exactement la même chance de sortir à chaque tirage, c'est-à-dire une sur 49", avait expliqué à TF1 le chercheur Pierre Del Moral, à la tête d'une unité de recherche de l'Institut de mathématiques de Toulouse (IMT). Néanmoins, les férus de statistiques s'appuient sur les tirages précédents pour tenter d'en tirer des enseignements :

La Française des Jeux (JDF) n'a pas raté l'occasion de proposer une cagnotte particulièrement importante aux joueurs pour cette journée singulière. 13 millions d'euros sont à gagner à l'occasion du tirage du Super Loto de ce vendredi 13 juin 2025. Comme pour chaque tirage, vous pourrez enregistrer la grille que vous pensez susceptible de remporter le pactole, en vous rendant dans un point de vente agréé Française des Jeux (FDJ) ou en pariant sur les bons numéros directement sur leur site Internet. Vous avez jusqu'à 20 heures pour faire votre choix, après il sera trop tard !

Selon la FDJ, pour le Loto, sachez que les numéro 22, 26 et 31 sont ceux qui sortent le plus, respectivement tirés 63, 61 et 60 fois chacun entre entre 2019 et 2022. Pour rappel, le Loto comme l'Euromillions sont deux jeux de hasard. Comme rappelé par la FDJ, "ils ne se prêtent pas vraiment à la réalisation de prévisions sur les numéros sortants aux prochains tirages : il est impossible de donner des pronostics fiables".

Mais quelles sont vos chances de gagner ? A chaque tirage du Loto, les chances de trouver les 5 bons numéros ainsi que le numéro "chance" sont de 0,000 005 %, ce qui signifie que chaque grille a une chance sur 19 068 840 de remporter les 13 millions du tirage ce soir... Les chances de se faire rembourser ses 2 euros de mise sont beaucoup plus élevées : elle dépassent en effet les 9 %, puisqu'il suffit de cocher le bon numéro chance, ou bien un bon numéro et le bon numéro chance, pour que cela soit le cas. Le joueur ayant en sa possession une grille avec 5 bons numéros, mais qui n'a pas coché le bon numéro chance gagne en moyenne seulement un peu plus de 100 000 euros. Les probabilités pour que cela arrive sont pourtant très faibles, de l'ordre de 0,000 05 %.

Le Loto n'est pas la seule occasion de jouer en ce vendredi 13 juin 2025. Le traditionnel Euromillions du vendredi est aussi de la partie, avec un jackpot de pas moins de 250 millions d'euros à gagner ! Le site de la FDJ recense les numéros qui ont été les plus tirés depuis la création du jeu de l'Euromillions en 2004 : le 21 est le numéro le plus régulièrement tiré, apparaissant dans 13,24 % des tirages. Suivent ensuite le 35 (13,06 % des tirages), le 34 (11,99 % des tirages), le 29 (11,63 % des tirages), et le 42 (11,63 % des tirages). Du côté des deux étoiles, le 3 (19,5 % des tirages) et le 6 (18,43 % des tirages).