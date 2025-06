Vendredi 13 : pourquoi cette date fait-elle si peur ?

Le prochain vendredi 13 tombe ce mois de juin 2025 sur le calendrier grégorien. Portera-t-il chance, malchance ou les deux ? Origine, superstitions et démystifications... Linternaute.com démêle le vrai du faux.

Le vendredi 13 intrigue, fait peur ou ravit les superstitieux. Si certains tentent à chacun de ces hasards du calendrier de contrecarrer la superstition en jouant au Loto ou à l'Euromillions, pour d'autres, il n'en faut pas plus pour annuler tous leurs rendez-vous de la journée et rester chez eux. Il faut dire que par le passé, des événements particulièrement terrifiants sont bel et bien survenus un vendredi 13, des Templiers aux terribles attentats de 2015.

Saviez-vous également que la superstition liée au vendredi 13 est issue de la superstition autour du nombre 13 ? "Triskaïdékaphobe" est par ailleurs le charmant petit nom donné à la phobie du nombre 13. Conséquences : certaines pratiques comme les mariages, les naissances ou la navigation sont évitées en Occident les 13 du mois. Dans de nombreuses villes, il n'y a pas d'habitations portant le n°13. Les grands immeubles, également, évitent de nommer le 13e étage (qui devient un 12 bis ou un 14 a) et certains hôtels n'ont pas de chambre 13 pour éviter d'y loger un client superstitieux. L'écrivain Stephen King a également fait l'aveu de cette phobie qui l'empêche de lire les pages 13 des livres.

Mais le vendredi 13 n'est pas un jour de malchance pour tout le monde. Ainsi, tous les vendredis 13, la Française des Jeux enregistre 3 fois plus de joueurs. Depuis 1991, elle organise une campagne appelée "opération V13" ; le vendredi devient la "Journée de la Chance" et les joueurs sont susceptibles de remporter des cagnottes extraordinaires. Linternaute.com retrace pour vous dans ce dossier les origines d'une croyance au double visage...

Le Vendredi 13 porte-t-il vraiment malheur ?

Le site Lastminute.com s'était amusé à sonder les superstitions des Européens en 2023, au sujet du Vendredi 13. Résultat : ils étaient 15 % à craindre ce jour particulier sur le Vieux continent. Soit presque autant que ceux qui redoutaient de "casser un miroir" (21 %), de "passer sous une échelle" (20 %) ou d'"ouvrir un parapluie à l'intérieur" (17 %). Et davantage que les peureux de la salière, puisque les Européens sont quand même 15 % à être superstitieux quant au fait de renverser du sel. Pour autant, les Français restent un peu moins superstitieux que la moyenne de l'Europe, établie à 55 % : 52 % d'entre nous accordons une importance aux superstitions, contre 60 % pour les Espagnols ou encore 58 % chez les Italiens...

Les origines de cette phobie sont à chercher principalement du côté de la Bible : lors de la Cène, ultime repas pris ensemble avant l'arrestation et la crucifixion du Christ, Jésus et ses apôtres sont 13. Mais pourquoi le vendredi ? C'est aussi la religion catholique qui est venue y accoler le nombre 13, en référence au vendredi saint, jour du chemin de croix et de la pénitence. Parallèlement, certaines légendes laissent entendre qu'Eve a croqué un vendredi la fameuse pomme du jardin d'Eden...

Quelle est l'origine du Vendredi 13 ?

Cette superstition parfois tournée en ridicule tire ses origines de la bible : selon l'ensemble de textes considérés comme sacrés par les croyants, le Christ a été crucifié le Vendredi Saint, après un dernier repas, la Cène, pris à 13 autour de la table avec ses apôtres... dont le traître Judas. Dans les mythologies gréco-romaines et nordiques, le chiffre 13 était aussi déjà mal vu, mais c'est bien la tradition catholique qui a associé le nombre 13 au vendredi saint, jour de la pénitence et du chemin de croix. Certaines légendes laissent même entendre en parallèle qu'Eve a croqué la pomme du jardin d'Eden un vendredi...

Quelle est l'histoire du Vendredi 13 ?

Il ne s'est rien passé de particulier le Vendredi 13 par le passé. L'association qui relie le jour du vendredi, le chiffre 13 et le malheur puiserait sa source dans la bible. Selon le Nouveau Testament, au cours de la Cène (dernier repas du Christ), 13 participants siégeaient autour de la table : Jésus-Christ et ses 12 apôtres. L'Evangile de Matthieu cite toutes les personnes présentes : "Simon, appelé Pierre, et André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère ; Philippe, et Barthélemy ; Thomas, et Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée ; Simon le Zélote (ou le Cananite), et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus". Judas est souvent présenté comme le 13e convive, celui qui a tout fait basculer. Judas le traître et le vendredi 13 sont donc indissociables. La peur du vendredi 13 repose également sur le fait que le Christ a été crucifié un vendredi, qui deviendra le "Vendredi saint" lors de la semaine de Pâques.

Combien y a-t-il de Vendredi 13 en 2025 ? Le calendrier

L'année 2025 n'a qu'un seul vendredi 13, tandis qu'il y en avait deux l'an dernier. En revanche, l'année suivante 2026 comportera un "triple vendredi 13". Ils tombent en février, mars et novembre. Retrouvez ci-dessous les prochains vendredi 13 du calendrier :