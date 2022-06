Gay Pride 2022 : parcours et heure de la Marche des Fiertés à Paris

GAY PRIDE. La Marche des Fiertés s'élance depuis le 12e arrondissement de Paris ce samedi 25 juin 2022 à partir de 13 heures 30, pour rejoindre la place de la République de Paris à 16h30. Découvrez les étapes du parcours et le déroulé du défilé avec chars.

[Mis à jour le 24 juin 2022 à 19h43] La Marche des Fiertés Lesbiennes, Gaies, Bisexuelles et Transexuelles (LGBT), anciennement appelée Gay Pride, se déroule cette année 2022 le samedi 25 juin uniquement à Paris intra-muros, contrairement à l'an dernier où elle avait pris place pour la première fois dans une ville de banlieue, Pantin en Seine-Saint-Denis (93). Le rendez-vous est donné à 13h30 depuis le 12e arrondissement au métro Michel Bizot ligne 5.

Le cortège de la Marche des Fiertés LGBT 2022 parisienne se forme à 13h30 à partir de la station de métro Michel Bizot dans le 12e arrondissement de Paris. Elle s'élance depuis l'avenue Daumesnil pour rejoindre la place de la la République à Paris à 16h30. S'en suit le Grand Podium installé à République de 17h à 22h30. Voici les points d'étapes du parcours :

Départ métro Michel Bizot (ligne 5)

Avenue Daumesnil

Rue de Lyon

Boulevard Beaumarchais

Boulevard du Temple

Arrivée Place de la République

C'est en juin 1969, après une violente descente de police au sein du Stonewall Inn, bar gay mythique de New York, que le premier défilé de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres a été organisé outre-Atlantique. Ces manifestations, qui ont tourné alors à l'émeute pendant plusieurs jours, marquent le début de la lutte pour l'égalité des droits LGBT. La Gay pride va bientôt naître de ces violences avec, dès l'année suivante, une parade dans les rues de la ville organisée par Brenda Howard, bisexuelle considérée aujourd'hui comme pionnière de ce combat. D'autres défilés placés sous le signe des "fiertés" auront lieu au même moment à Los Angeles ou San Francisco, puis, quelques années plus tard, en Europe, à commencer par l'Allemagne.

La Gay Pride va arriver en 1981 à Paris. Cette manifestation accessible à tous et gratuite rassemblera progressivement plus d'un demi million de personnes dans la capitale. Et elle a parcouru, en France aussi, bien du chemin. Selon un sondage Ifop publié l'année dernière, 83% des Français estiment désormais que les Marches des fiertés ont contribué à faire avancer les droits en faveur des personnes LGBT. En 2019, ce n'est pas une Marche des fiertés, mais des dizaines qui ont été organisées dans toute la France tout au long du mois de juin. A Nancy, Lille, ou encore Saint-Denis, elles rassemblaient des dizaines de milliers de personnes.

En savoir plus sur le site officiel de la Marche des Fiertés LGBT, qui rassemble les associations organisatrices de l'événement.