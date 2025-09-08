Eclipse lunaire du 7 septembre : les plus belles images à travers le monde

Une partie du globe a été le théâtre d'une éclipse de Lune totale doublée d'une Lune de sang ce dimanche 7 septembre 2025.

Dimanche 7 septembre 2025, une éclipse lunaire totale doublée d'"une lune de sang" était visible à plusieurs endroits sur la planète. Depuis la France, la Lune s'était levée déjà éclipsée : les habitants de l'est de la France étaient privilégiés pour admirer la fin du spectacle de l'éclipse totale dont le pic s'est produit à 20h11. Les habitants de la Russie, de la Chine et de l'Inde ont été les mieux placés pour y assister, tout comme les habitants de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest australien. Voici les plus belles images de cette éclipse lunaire captée à travers le monde, ainsi que celles des précédentes éclipses les années passées :

Ce qui est inhabituel, c'est que pendant cette éclipse, la Lune était rouge, ce que l'on appelle le phénomène de "Lune de sang" ou "Lune rousse". Cette couleur est une conséquence de l'absence de rayons du Soleil. Les rayons rouges filtrés par l'atmosphère de la Terre étaient renvoyés vers la Lune, comme lors des couchers et des levers de Soleil. Pour l'observer au mieux à l'œil nu, le ciel devait être dégagé et dépourvu de pollution lumineuse. Des lunettes astronomiques, un télescope ou des jumelles permettaient l'observation en détail des nuances de la Lune. En France, le spectacle s'est terminé à 21h56 avec la sortie de la Lune de l'ombre de la Terre.