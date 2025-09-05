Une Lune de Sang va embraser le ciel : à quelle date, heure et comment observer l'éclipse ?
Une éclipse lunaire, surnommée "Pleine Lune de sang", nous attend ce week-end. Il s'agit de la deuxième éclipse totale de lune de l'année, cette fois-ci visible dans le ciel de France.
Ce dimanche 7 septembre 2025, à partir de 19h30, une éclipse totale de Lune, phénomène qui se produit lorsque la Lune pénètre dans l'ombre de la Terre, sera observable depuis la France entière. Etant donné que la Lune se lèvera déjà éclipsée dimanche soir, tout le monde devrait pouvoir profiter de la fin de l'éclipse, à condition que le ciel soit dégagé. Les privilégiés restent les habitants de la partie est de l'Hexagone.
Le clou du spectacle aura lieu à 20 heures 11, durant la phase maximale de l'éclipse. À cette heure-ci, le Soleil, la Lune et la Terre seront parfaitement alignés. L'astre sur lequel l'homme a déjà marché prendra alors une teinte cuivrée, plus ou moins vive, ce que l'on appelle le phénomène de "Lune de sang" ou "Lune rousse". Le spectacle se poursuivra à 21h56 avec la sortie de la Lune de l'ombre de la Terre. L'éclipse de lune pourra être observée à l'œil nu et sans danger pendant une quarantaine de minutes en France, même si sa phase totale dure précisément 1 heure et 22 minutes.
16:00 - Eclipse lunaire du 7 septembre : que verra-t-on depuis la Bretagne ?
En Bretagne, quand la Lune se lèvera vers 20h30, elle sera déjà partiellement éclipsée, ce qui signifie que les Bretons verront le disque lunaire éclipsé juste avant la fin de la totalité, au ras d’un horizon dégagé et encore clair. Concrètement, le disque lunaire sortira progressivement de l'ombre de la Terre et "sera entouré par la bande gris ardoise de l’ombre de la Terre et surmonté par la lueur rosée de la ceinture de Vénus", explique l'observateur et photographe du ciel Guillaume Cannat dans un billet de Blog pour Le Monde. L'observation pourra se faire à l'oeil nu, avec des jumelles ou un télescope.
15:00 - Eclipse lunaire du 7 septembre : que verra-t-on depuis la France ?
En France, le phénomène de l'éclipse lunaire ne sera visible qu'à partir du lever de la Lune, qui se produira lorsque l'éclipse sera déjà en phase d'éclipse totale. Les observateurs pourront ainsi observer la Lune sortir progressivement de l'ombre de la Terre et reprendre progressivement sa luminosité habituelle. Selon la région où vous vous trouverez, vous pourrez observer plus ou moins la fin de l'éclipse : à savoir que seuls les habitants de l'est de la France pourront observer le maximum de l'éclipse qui se produit à 20h11, puisque dans cette région la Lune sera déjà levée, ce qui n'est pas le cas pour les habitants de l'ouest de la France pour qui la Lune ne sera pas encore levée.
14:30 - Quel est le déroulé de l'éclipse de lune du dimanche 7 septembre, heure par heure ?
L'éclipse lunaire de dimanche 7 septembre 2025 commencera par entrer dans l'ombre de la Terre à 18h27 (heure française) et le début de sa phase de totalité commencera à 19h30. Le maximum de l'éclipse est attendu à 20h11, lorsque la Lune couvrira plus de la moitié de notre satellite. Des rayons rouges filtrés par l'atmosphère de la Terre seront renvoyés vers la Lune, comme lors des couchers et des levers de Soleil que l'on admire, ce qui explique ce phénomène de "Pleine Lune de Sang". La fin de la phase de totalité de l'éclipse est prévue pour 20h52. L'éclipse de lune se prolongera jusqu'à 21h56, au moment où elle sortira de l'ombre de la Terre.
14:00 - Quand aura lieu l'éclipse lunaire doublée d'une lune de sang ?
La prochaine éclipse de lune en France sera totale et elle aura lieu le dimanche 7 septembre 2025 entre 19h30 et 20h53. Bonne nouvelle, la phase de totalité, prévue à 20h 11 minutes et 48 secondes selon l'IMCCE, sera visible en partie depuis la France !