Gare du Nord : le trafic reprend sur les RER et trains

GARE DU NORD. Après l'alerte à la bombe suite à un bagage abandonné, le trafic des trains au départ et à destination de la Gare du Nord reprend progressivement mais reste très perturbé sur un tronçon du RER D. Consultez les perturbations de trafic.

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 18h50] Ce mercredi 27 octobre 2021, une alerte à la bombe, suite à la découverte d'un colis suspect, a été lancée à la gare du Nord peu avant 16 heures, interrompant totalement le trafic jusqu'à 18 heures. Le trafic au départ et à destination de la gare du Nord reprend peu à peu, pour les RER B et D comme les trains grandes lignes et internationaux.

Si en gare du Nord, les RER commencent à apparaître sur les écrans d'affichage, les lignes 4 et 5 du métro parisien marquent à nouveau l'arrêt à la gare du Nord.

Sur le RER B, le trafic est fortement ralenti sur l'ensemble de la ligne. Sur le RER D, il est fortement ralenti entre Goussainville et Melun et entre Corbeil-Essonnes et Orry-la-Ville-Coye via Évry-Courcouronnes.

Le site officiel des gares et connexions de la SNCF vous permet de consulter en temps réel les horaires des prochains départs et arrivées des trains en gare du Nord via ce lien. Les informations relatives aux perturbations du trafic de la gare du Nord y sont également indiquées en temps réel.

