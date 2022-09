Techno Parade 2022 : quel parcours et programme à Paris ?

TECHNO PARADE. La 24e plus grande fête électro de France réunit samedi 24 septembre à Paris des dizaines de chars animés par des DJs venus du monde entier. Parcours, horaires, artistes présents, on vous dit tout !

[Mis à jour le 22 septembre 2022 à 13h18] Ce samedi 24 septembre, près de 350 000 personnes sont attendues à la Techno Parade, qui défile dans les rues de Paris. Après un premier rendez-vous place Denfert-Rochereau à midi, le grand défilé des chars partira à 14 heures, pour 6,4 kilomètres de parcours jusqu'à la place de la Nation. Après deux années blanches à cause du Covid, cette 24e édition de la Techno Parade souhaite monter le son dans un esprit plus que jamais revendicatif.

Les chars traverseront Paris pour représenter le large spectre des musiques électroniques, de la techno à la house en passant par la trance, la drum'n'bass et le hardcore. A l'occasion de cet événement phare des cultures électroniques, Technopol s'est associée à l'agence Wild Buzz Agency et à Fun Radio pour donner un nouvel élan à la Techno Parade en vue de ses 25 ans en 2023.

Le parcours de la 24e édition de la Techno Parade parisienne, qui s'étend sur 6,450 kilomètres très précisément et qui met à l'honneur l'Ukraine, part à 14 heures de la place Denfert-Rochereau, puis empruntera l'avenue Denfert-Rochereau, le boulevard Saint-Michel, le boulevard Saint-Germain, le pont de Sully, le boulevard Henri IV, la place de la Bastille, la rue de Lyon, l'avenue Daumesnil et le boulevard Diderot pour arriver place de la Nation à 20 heures.

La Techno Parade va vibrer au rythme des DJs de midi à 20 heures ce samedi 24 septembre 2022 avec 11 chars. 24 ans après la première édition, les organisateurs et amateurs de musique électronique se félicitent du chemin parcouru dans la reconnaissance du mouvement artistique, mais vont faire part de leurs nombreuses revendications, à savoir l'inscription des musiques électroniques au patrimoine culturel français, l'équité de traitement pour les acteurs et actrices des musiques électroniques, l'adaptation du régime de l'intermittence au métier de DJ, la création des zones d'accueil pour les événements et festivals de musiques électroniques, l'adaptation du décret "son" aux spécificités des musiques électroniques et enfin la création d'un cadre réaliste et applicable pour l'organisation de free parties.

Sur le modèle de la "Love Parade" de Berlin et sous l'impulsion de l'ancien ministre français de la Culture Jack Lang, la Techno Parade a vu le jour le 19 septembre 1998 pour promouvoir la culture électronique.

Comme chaque année, la Techno Parade accueille des DJ de renom. Parmi eux, Xenia, qui s'était produite dans la cour de l'Élysée à l'occasion de la Fête de la musique, et dont le pays, l'Ukraine, est à l'honneur de cette 24e édition. Mais pas que. Voici la liste :

Feder

The Avener

Bakermat

Jonas Blue

Boris Way

Xenia UA

Nastya Muravyova

Tymon

Tom Pooks

Lucye

Kiko

Nicolas Moore

Fred 27

Hallsax

Zaatar

Sara Dziri

kasbaH

Hadj Sameer

11 chars sont à découvrir durant la 24e édition de la Techno Parade. Découvrez leurs noms :

Technopol (il s'agit du char officiel de la Techno Parade)

(il s'agit du char officiel de la Techno Parade) Institut du monde arabe

Fun Radio/SAM

Family Piknik

Liebe/Monarch

Au Fil du Son

Haribo

Help for Ukraine

Le Navire

Rock the Beat

Tomorrow Dream

La Techno Parade a lieu ce samedi 24 septembre 2022 de 12h à 20h dans les rues de Paris pour fêter ses 24 ans. Pour toutes infos supplémentaires, contactez le 01 53 01 52 80 ou envoyez un mail à info@technopol.net.