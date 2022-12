Spectacle à l'Arc de Triomphe : un feu d'artifice à Paris ce 31 décembre 2022 !

FEU D'ARTIFICE ARC DE TRIOMPHE. Pour fêter le Nouvel An, la Mairie de Paris organise un spectacle de son et lumière, suivi d'un feu d'artifice sur l'Arc de Triomphe, ce samedi 31 décembre 2022 à partir de 22 heures.

[Mis à jour le 31 décembre 2022 à 13h07] Après une année blanche, le spectacle de son et de lumière diffusé sur le mythique Arc de Triomphe est de retour ce samedi 31 décembre 2022, à partir 22 heures, à Paris. Que vous habitiez dans la capitale ou soyez un touriste de passage, voici une soirée à ne pas rater sur les Champs-Elysées ! Des animations lumineuses sont prévues sur l'Arc de Triomphe entre 22h et 23h59. Ensuite, pour la dernière minute de l'année 2022, un compte à rebours accompagné d'effets pyrotechniques sera projeté sur le monument parisien. Le feu d'artifice tant attendu aura lieu, quant à lui, à minuit, et durera précisément 9 minutes. De quoi clôturer l'année 2022 et inaugurer 2023 avec des étoiles plein les yeux !

La plus belle avenue du monde risque d'être remplie de spectateurs pour fêter le passage à l'année 2023. Entre 400 000 et 500 000 spectateurs sont en effet attendus sur les Champs-Elysées ce samedi soir. Pour éviter tout débordement et assurer la sécurité des personnes présentes, la préfecture de police de Paris a indiqué que 5 400 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris et en petite couronne pour le réveillon du Nouvel An. Des points d'accès, où les forces de l'ordre procéderont à des fouilles des spectateurs, seront installés dans le secteur des Champs-Elysées où se tiendra le feu d'artifice. A l'intérieur de ce secteur, les feux d'artifice, les armes à feu ou bien tout objet pouvant faire office d'arme ou de projectile seront interdits.