Spectacle à l'Arc de Triomphe : un feu d'artifice tiré à Paris ce 31 décembre 2024

À l'occasion du Nouvel An 2025, la Mairie de Paris invite les habitants de la capitale ainsi que les touristes à se rendre sur les Champs-Elysées pour observer un son et lumière sur l'Arc de triomphe, suivi d'un feu d'artifice. Le programme.

Chaque année à l'occasion du Nouvel An, la Mairie de Paris organise sur les Champs-Elysées un show de son et lumière grandiose. Mardi 31 décembre 2024, le réveillon de la Saint-Sylvestre sera marqué par une soirée sur le thème de l'olympisme et des athlètes qui ont illuminé les Jeux de Paris 2024 cet été avec un mapping sur le monument et un feu d'artifice à minuit.

Le rendez-vous est donné à partir de 19 heures sur la plus belle avenue du monde avec des animations artistiques mêlant spectacle vivant avec les célèbres compagnies du cirque Phénix et des Folies Gruss et performances avec les danseuses du Moulin Rouge et du Paradis Latin. Des stars de la chanson seront présentes, d'Eddy de Pretto à Lio, en passant par Jean-Louis Aubert, Franglish, David Hallyday, Chimène Badi, Dany Brillant ou Cerrone. La Garde Républicaine promet également des surprises musicales. Le spectacle sera retransmis en direct sur France 2, présenté par Stéphane Bern.

Place au son et lumière à 23h50 avec un vidéo-mapping de 10 minutes à l'Arc de Triomphe sur les multiples visages de Paris, tantôt ville lumière, ville culturelle, ville romantique, ville innovante, ville festive... Enfin, viendra le temps du décompte avant le feu d'artifice à minuit, d'une durée de 10 minutes sur une playlist entièrement féminine. De nombreux écrans le long de l'avenue permettront de suivre le spectacle.