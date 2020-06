Musée Bourdelle : ouverture le 16 juin avec l'exposition de Jacobsen

MUSEE BOURDELLE - L'ancien atelier de l'artiste Antoine Bourdelle, un endroit hors du temps à Paris, rouvre ses portes mardi 16 juin 2020. L'occasion de découvrir l'univers onirique et étrange de l'exposition d'Hansen Jacobsen.

[Mis à jour le 9 juin 2020 à 16h00] La réouverture du musée Bourdelle de la Ville de Paris est prévue pour le 16 juin 2020. Les visiteurs pourront continuer à découvrir l'exposition temporaire Les Contes étranges de N.H. Jacobsen jusqu'au 26 juillet (celle-ci devait se terminer le 31 mai, mais a été prolongée à cause du coronavirus). Il s'agit de la première exposition française consacrée au sculpteur et céramiste danois Niels Hansen Jacobsen (1861-1941), un contemporain d'Antoine Bourdelle. L'œuvre d'Hansen Jacobsen est fortement marquée par un goût pour l'étrange, l'ambigu, voire le macabre. Ses sculptures renouent avec la mythologie nordique et les légendes scandinaves, avec l'oralité du folklore et le fantastique des contes d'Andersen.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les collections permanentes du musée, partez, ci-dessous, à la découverte d'un des grands sculpteurs français du XXe siècle en pénétrant dans l'atelier-musée d'Antoine Bourdelle. Adresse, jardin, tarif, horaires, vous saurez tout de la visite.

Evoqué par l'artiste de son vivant, réalisé grâce à la volonté sans faille de ses proches, le musée Bourdelle a ouvert ses portes en juillet 1949. Et quel meilleur endroit que l'ancien domicile de l'artiste pour héberger le musée ! Bien sûr, le musée a été réaménagé récemment, et même étendu par deux fois : un premier hall des plâtres d'Henri Gautruche en 1961 puis l'extension de Christian de Portzamparc en 1992. Si le musée renferme de nombreuses œuvres du maître sculpteur, il livre aussi une vision intime de l'artiste grâce à la visite de son ancien atelier et une partie de sa collection d'objets d'art.

Jardin sur rue. © Paris Musées / Photo Benoit Fougeirol

On pénètre sous des arcades de briques rouges, clin d'œil à la ville d'origine de Bourdelle, Montauban. Celles-ci abritent des bronzes monumentaux du sculpteur. On observe le puissant Héraklès archer avant de se tourner vers cette Pénélope absorbée par ses pensées. Dans le jardin donnant sur la rue Antoine Bourdelle, des œuvres de tailles diverses ont pris place au milieu des parterres. On fait ensuite un détour par le hall des plâtres qui montre les travaux préparatoires de certaines œuvres (Centaure mourant, Héraklès archer, Sapho…).

L'atelier de Bourdelle, préservé dans son intégrité, permet d'entrevoir le lieu de création du sculpteur. La salle où le bois domine semble attendre un retour improbable de l'artiste. Quelques bronzes, plâtres et sculptures en bois peuplent l'antre du sculpteur. On peut même voir une petite statuette autoportrait de Bourdelle. La pièce voisine est dédiée au peintre Eugène Carrière. Une dizaine de bronzes de Bourdelle s'est néanmoins invitée à la présentation comme le Baiser aux volubilis.

Salle Eugène Carrière © Carole Pausé / Linternaute.com

Après avoir passé les salles d'exposition temporaire, on accède à l'extension la plus récente, réalisée en 1992. Une vitrine, qui expose divers documents et livres, évoque le professeur Bourdelle. Celui-ci a en effet enseigné plusieurs années à l'Académie de la Grande Chaumière. Sont ensuite présentés divers fragments des œuvres majeures d'Antoine Bourdelle, le Monument aux Combattants et Défenseurs du Tarn-et-Garonne 1870-1871 et le Monument à Adam Mickiewicz, dernière œuvre du sculpteur. Grand guerrier sans jambe, cuirassier, bas-reliefs… on peut voir les éléments isolés qui constituent ensemble ces chefs-d'œuvre. A voir aussi, les six études intermédiaires pour Héraklès guerrier et la tête d'Apollon sur grande base. On constate ici à quel point la mythologie grecque a inspiré le sculpteur.

Atelier d'Antoine Bourdelle © Carole Pausé / Linternaute.com

Le jardin intérieur © Carole Pausé / Linternaute.com

Le jardin intérieur, qui se révèle particulièrement agréable les jours de beau temps et où Bourdelle aimait se promener, est parsemé de sculptures. Dans la verdure, ses œuvres se cachent, notamment la Vierge à l'offrande, ou jaillissent de la végétation tels le Centaure mourant et la France. On retrouve dans chacune d'elle le combat et le dialogue entre l'artiste et la matière.

Après avoir étudié les Beaux-arts à Toulouse, Emile-Antoine Bourdelle arrive à Paris en 1884. Il loue, impasse du Maine, un atelier dans lequel il travaillera toute sa vie durant. En 1888, il élabore son premier travail lié à Beethoven : ce sera un thème d'étude emblématique de sa création artistique.

Dans l'atelier, toutes ses grandes oeuvres, du Centaure à la France, sont élaborées selon le même procédé. L'artiste fait une esquisse de petite taille avant un modelage à demi-grandeur et la statue définitive.

Au fil du temps Bourdelle fait installer une boutique de menuisier au rez-de-chaussée pour son père, en même temps qu'il rassemble à l'étage des collections de meubles et coffres anciens ou encore de statues médiévales. Lorsqu'il meurt en 1929, son épouse tente de maintenir intact son espace de création et les œuvres qu'il abrite. Elle fait don à l'Etat en 1930 de l'atelier et de la production de l'artiste : 876 sculptures, 1500 dessins ou aquarelles, 100 peintures. L'ouverture d'un musée s'impose pour préserver une collection aussi monumentale.

En 1949, le musée Bourdelle ouvre ses portes impasse du Maine. Une aile a été ajoutée aux ateliers en 1961 afin d'abriter les sculptures les plus grandes puis une autre en 1992. Dans la salle intitulée "Collection Bourdelle", ce sont deux douzaines de ses travaux dédiés à Beethoven qui sont regroupés. La première salle occupée par l'artiste a été conservée en l'état. Elle vient ajouter au charme de ce musée qui présente la particularité de montrer les œuvres d'un artiste dans l'espace même de leur création.

L'appartement d'Antoine Bourdelle © Carole Pausé / Linternaute.com

Le musée Bourdelle est ouvert de 10h à 18h du mardi au dimanche et certains jours fériés : le 1er mai et le 25 décembre.

L'accès aux collections permanentes est gratuit. En revanche, les expositions temporaires sont payantes.

