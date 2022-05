"Trou noir 2022 : la première photo de Sagittarius A*, trou noir de notre galaxie"

TROU NOIR. Ce jeudi 12 mai 2022, les scientifiques de l'EHT viennent d'obtenir la première image de Sagittarius A*, le trou noir au centre de notre galaxie, similaire à la toute première photo prise d'un trou noir il y a 3 ans...

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 16h27] Ce jeudi 12 mai 2022, le consortium scientifique international Event Horizon Telescope (EHT) a dévoilé la première photo du trou noir au centre de notre galaxie. Sagittarius A*, tel est son nom tiré de la constellation du Sagittaire, est situé à 25 640 années-lumière de la Terre. Près de 300 scientifiques ont collaboré ensemble durant plusieurs années pour constituer "la première preuve visuelle directe" de la présence d'un trou noir supermassif, en plein cœur de notre Voie Lactée.

Sur la photo (ci-dessous), on peut observer un halo orangeâtre, le gaz qui l'entoure, autour d'une tache sombre, le trou noir. Ce n'est peut-être pas aussi impressionnant que dans les films de science-fiction, mais cette image est historique !

We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. Its the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole

Link: https://t.co/Ax7ECRVg8A pic.twitter.com/LRWizSYOy9 — Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) May 12, 2022

Les scientifiques de l'ESO et de l'EHT ont relevé la similarité avec la photo de trou noir prise en avril 2019, au sein d'une autre galaxie que la nôtre : M87. Fournie par le collectif Event Horizon Telescope, cette image montrait la première véritable photographie d'un trou noir. Il s'agit du trou noir au centre de la galaxie M87, située à 63 millions d'années-lumière.

Scientists have obtained the first image of a black hole, using Event Horizon Telescope observations of the center of the galaxy M87. The image shows a bright ring formed as light bends in the intense gravity around a black hole that is 6.5 billion times more massive than the Sun pic.twitter.com/AymXilKhKe — Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) 10 avril 2019

"Le résultat est peut-être un peu décevant parce que les deux images se ressemblent énormément", a analysé Frédéric Gueth, directeur adjoint de l'Institut de radioastronomie millimétrique (IRAM), au Monde "Mais, en réalité, c'est un résultat très intéressant qui montre deux choses. Tout d'abord, c'est une confirmation de la première observation, qui n'était pas due à une erreur cachée passée inaperçue. Deuxièmement, il faut prendre en considération que les masses de ces deux objets sont très différentes : dans le cas de Sagittarius A*, on a un trou noir de quelques millions de fois la masse du Soleil, alors que celui de M87 est un monstre de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Et pourtant, ils ont à peu près la même tête. C'est exactement ce que prévoit la relativité générale". Et d'ajouter : "Nous avons été stupéfaits de voir à quel point la taille de l'anneau correspondait aux prédictions de la théorie de la relativité générale d'Einstein".

Qu'est ce que la première image de trou noir nous apprenait sur les trous noirs ? On savait par exemple que la masse de ce trou noir équivalait environ à 6,5 milliards de fois celle de notre soleil, un record même pour un trou noir. Autre information de taille : le trou noir lui-même mesure 38 milliard de kilomètres, soit 250 unités-astronomiques, la distance entre le Soleil et la Terre. Le disque de gaz qui l'entoure est environ 100 fois plus grand. Des chiffres vertigineux, devant une image difficile à décrypter pour les impies.

La première image de trou noir ne nous montre à première vue pas grand chose. Pourtant, elle nous permet de nous rendre compte de plusieurs phénomènes. Pour reprendre les mots du CNRS, on peut voir "une structure d'anneau avec une région centrale circulaire et obscure". Cette zone centrale est le trou noir lui même, qui se détache du fond brillant. Une image qui correspond exactement à ce que prédit la théorie de la relativité générale d'Einstein. "La structure orange correspond à la matière surchauffée autour du trou noir" poursuit le site du CNRS.

Pour les astronomes, elle permettait aussi d'y voir plus clair sur ces objets dont l'existence n'avait pas encore été prouvée. Si vous êtes vous-même amateur d'étoiles, vous ne pourrez malheureusement pas observer le trou noir M87* depuis votre jardin. Mais si vous disposez d'une longue de 100 mm de diamètre et que vous êtes suffisamment loin de la pollution lumineuse, vous pourrez voir la galaxie qui l'abrite. La galaxie Messier 87 est visible depuis chez nous au cours du printemps, et ressemble à une tâche lumineuse entre la constellation de la Vierge et du Lion.

Les réactions à la première image de trou noir prise en 2019 ont été unanimes, dans la presse spécialisée mais aussi les médias généralistes et sur Internet. "La porte de l'Univers" titrait par exemple le journal catalan Ara. "Vertigineux !" pour le Télégramme. Et même dans la presse, on se permettait quelques détournements : "A quoi ressemble le Brexit de l'espace ?" demandait Metro le 11 avril 2019. Les scientifiques s'étaient alors émus de l'avancée que représentait cette image. "Nous avons réussi à transformer un outil mathématique en un objet physique que l'on peut tester, observer et mesurer" avait expliqué l'un des intervenants lors de la conférence de presse où l'image avait été dévoilée.

Une deuxième image avait également été dévoilée. Celle-ci montre un plan beaucoup plus large du trou noir. Si le "trou" lui même apparait beaucoup moins clairement sur cette photo, on y voit en revanche une image beaucoup plus impressionnante du gaz et de la matière surchauffée au centre de la galaxie M87. Prise par le télescope Chandra, elle est également beaucoup plus vertigineuse : notre système solaire pourrait tenir dans le point noir au centre de l'encadré sur la photo.

M87 Wide Field from Chandra X-Ray pic.twitter.com/QRgAiycPeE — Jake Seattle (@JakeSeattleX19) 10 avril 2019

La nature même du trou noir rend leur observation difficile. Pour résumer : les trous noirs sont des objets astronomiques qui existent dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, et dans la théorie des trous noirs développés par des scientifiques successifs, Wheeler à Stephen Hawking. Ce sont des objets infiniment massifs dans l'univers. Leur masse est si importante qu'absolument rien ne peut échapper à leur attraction, pas même la lumière. D'où la difficulté à les capturer sur une photo. Si leur existence n'avait pas été confirmée à 100%, on soupçonnait déjà l'existence de trous noirs dans de nombreux endroits de l'univers, y compris au centre de notre galaxie.

Albert Einstein soupçonnait déjà leur existence en 1915. Pourtant, jamais aucune photo de trou noir ne nous était parvenue avant 2019. Les scientifiques, réalisateurs et amateurs de science-fiction devaient se contenter jusque-là de modèles et de simulation par ordinateur. Le collectif Event Horizon Telescope (EHT) a donc présenté le résultat d'une observation croisée réalisée en 2017. Huit télescopes à travers le monde avaient ciblé simultanément deux trous noirs dans le but de produire la première image du phénomène. Deux ans plus tard, la communauté scientifique attendait le résultat.

Mais ce n'est pas uniquement les huit télescopes, combinés en un dispositif qui aurait permis de voir un objet de la taille d'une pomme sur la lune depuis la Terre, qu'il faut remercier. L'image du trou noir M87* a en effet été reconstituée grâce aux travaux de la jeune Katie Bouman. Alors qu'elle était encore "graduate student" au MIT, elle a supervisé le développement d'un algorithme de reconstruction d'images. Ce programme permettait de mettre bout à bout des photos, afin d'obtenir une meilleure résolution et une image plus précise à partir de moyens techniques limités. C'est cet algorithme qui a permis de reconstituer l'image du trou noir à partir des clichés des huit télescopes mobilisés par le comite EHT.

Par définition, un trou noir ne renvoie aucune lumière. Pour contourner ce problème, les astronomes cherchent à observer les trous noirs par contraste. C'est-à-dire, en étudiant les contrastes et les déformations sur la matière qui l'entoure. Ou encore, en observant les "disques d'accrétion", la matière qui s'accumule aux abords des trous noirs sous forme de disque et qui devient extrêmement chaude et lumineuse.

Les trous noirs existaient déjà comme des expériences de pensée lors des premières théories de la gravité, et notamment dans les travaux de Mitchell et de Laplace. Les premières tentatives de représentations visuelles des trous noirs date d'une quarantaine d'année. C'est le français Jean-Pierre Luminet qui est à l'origine de la première simulation d'un trou noir, en 1978, alors que les logiciels ne permettaient pas encore d'afficher les résultats des simulations graphiques. Depuis, les progrès d'informatiques ont permis des simulations et des vues d'artistes plus impressionnantes, parfois en mouvement. En 2014, le film de science-fiction Interstellar, réalisé par Christopher Nolan, contient une simulation d'un gigantesque trou noir. Le prix Nobel de physique Kip Thorne avait été consulté par l'équipe du film concernant le fonctionnement et la représentation du trou noir.