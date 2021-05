Le PAL 2021 : réouverture le 9 juin

LE PAL - Le parc d'attractions et zoo situé dans le département de l'Allier rouvre ses portes le mercredi 9 juin 2021. Il est possible de réserver son billet.

[Mis à jour le 17 mai 2021 à 21h20] Le premier site de loisirs de la région Auvergne-Rhône-Alpes rouvre ses portes le 9 juin, conformément au plan de déconfinement du gouvernement. Les Lodges et le Savana Reserve vont pouvoir accueillir les premiers clients le 8 juin, veille de l'ouverture. Le parc indique qu'il est d'ores et déjà possible de réserver son billet pour la saison 2021. Une charte visiteurs en ligne sur le site du parc permettra de faire respecter aux visiteurs les mesures sanitaires face au coronavirus.

Le PAL a récemment annoncé deux nouveautés pour les enfants : La Rivière des Castors, qui consiste à dévaler les rapides du Canada à bord de petits tonneaux au milieu des castors, et l'attraction à sensations Le Yukon Trucks, au cœur de la Yukon Valley, qui vous fera prendre la route au volant de trucks, les mythiques camions chromés du Canada. Le manège, composé de sept camions, vient prolonger la zone de la Yukon Valley qui abrite déjà la fabuleuse attraction des "Ailes du Yukon", un manège familial composé de 12 deltaplanes bicolores rouge et blanc qui entraîne ses passagers dans un périple vertigineux, au cœur de l'espace canadien du Pal. En écho à l'attraction du Yukon Quad lancée en 2018, le pilote et son "élève", installés dans la coque de l'aéronef poussent ou tirent sur la barre de contrôle pour naviguer dans les airs.

Et toujours, sur le thème des grands espaces naturels du Canada, une inédite meute de 3 loups mâles et 4 loups femelles du Canada prend place sur un hectare de forêt. Une passerelle de 250 mètres a été mise en place pour les observer. La particularité de cette sous-espèce de loups du Canada également appelée loup de Mackenzie est sa grande variabilité de couleurs du pelage, allant du blanc au noir, en passant par le gris ou encore le jaunâtre.

Au cœur de l'Allier en région Auvergne-Rhône-Alpes, le PAL est un parc original qui allie les sensations d'un parc d'attractions et les découvertes ludiques d'un parc animalier. Adeptes d'émotions fortes ou amis des bêtes, pénétrez dans ce parc pas comme les autres ! Entre Arche de Noé et monde enchanteur, il y en a pour tous les goûts.

Les attractions du PAL prennent place dans un environnement rafraîchissant. Les allées du parc se déploient dans un environnement propice à la détente, composé de 1 500 espèces végétales. Chaque attraction, au total 29, est une invitation au voyage avec des thématiques sur le Canada, la Sibérie, la Louisiane, le Colorado... A chaque attraction, son ambiance végétale : tropicale pour l'Alligator Baie avec son bayou, africaine pour le Twist et le King Kong auxquels on accède en traversant un labyrinthe de bambous. Les attractions, douces ou à sensations, réjouiront toute la famille, des plus petits aux grands-parents, en passant, évidemment, par les adultes.

Pour les fans de sensations, voici la liste des attractions :

Le Yukon Quad

Le Twist

Azteka

Le Tigre de Sibérie

Le Disque du Soleil

La Descente du Colorado

Le Rapido

La Rivière Canadienne

Le Bateau Pirate

Les Tasses Magiques

Les Chaises Volantes

Pour toute la famille (inclus les plus petits), voici la liste des attractions :

Les Ailes du Yukon

Le Yukon Trucks

La Rivière des Castors

Alligator Baie

King Kong

Le Lac des chercheurs d'or

Les Ballons d'Orient

Le Carrousel

La Randonnée africaine

Les Caravelles

La Forêt enchantée

Le Train des aventuriers

La Tour mystérieuse

La Ronde des grenouilles

Créé il y a 47 ans, le Pal, c'est 29 attractions, 700 animaux et un hébergement de 31 lodges africains sur 50 hectares de nature. Positionné dans le TOP 5 des parcs d'attractions les plus visités en France après Disneyland Paris, le Puy Du Fou, le Parc Astérix et le Futuroscope, il est aujourd'hui le 1er site de loisirs le plus fréquenté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le PAL accueille 640 000 visiteurs sur 6 mois d'ouverture chaque année.

Le PAL est le seul parc français qui soit à la fois parc d'attractions et parc animalier. 700 animaux vivent en semi-liberté sur 35 hectares de nature. Avec plus de 100 espèces différents, la faune sauvage est très diversifiée, composée de lions et tigres d'Asie, manchots, girafes, perroquets, rapaces, antilopes, loups, suricates, zèbres, rapaces, hippopotames, alligators, autruches, éléphants, otaries, phoques, lynx, lémuriens et chimpanzés… Ces animaux bénéficient de vastes espaces et d'une végétation dense enrichie d'éléments naturels (agrès, végétaux, rochers, cascades, lianes). Les visiteurs peuvent observer le comportement de ces espèces comme dans la nature : avec un peu de patience, vous pourrez surprendre les tigres en pleine baignade, les lions perchés sur un 4x4 abandonné ou les éléphants en train de se doucher… Les hippopotames et les alligators ne sont pas emprisonnés derrière les vitres de petits bassins, ils évoluent au cœur d'espaces aquatiques naturels (2 ha pour les hippopotames et 3 000 m² pour les alligators).

Son hébergement atypique de lodges africains, unique en Europe, vient renforcer sa singularité. Créés en 2013, les 31 lodges construits sur pilotis à 2 mètres de hauteur en toile et bois, séduisent des milliers de familles en quête d'un dépaysement exceptionnel et de nature. 24 lodges sont installés sur la savane et 7 lodges sur pilotis placés sur les berges d'un lac d'hippopotames. Ces lodges sont des répliques authentiques des campements situés au cœur des réserves d'Afrique australe et invitent à dormir au milieu des animaux de la savane africaine (impalas et gnous, zèbres, grands koudous, oryx, autruches, grues) ou à se réveiller face aux hippopotames dans un lac de 2 hectares, côtoyant oiseaux, pélicans, oies et hérons garde-bœufs.

Entrée adultes et enfants à partir de 10 ans : à partir de 26 euros

Enfants moins de 10 ans : à partir de 23 euros

Enfants moins d'un mètre : gratuit

Accéder à la billetterie du Pal

Le parc est ouvert d'avril à septembre chaque année. Cette année, il ouvre jusqu'au 27 septembre 2020 de 10h à 18h ou de 10h à 19h selon les jours et la fréquentation. Découvrir le calendrier des horaires 2020.

Le Pal est situé sur la commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre (03290 Dompierre-sur-Besbre). Ses coordonnées GPS sont 46° 30′ 26″ nord, 3° 37′ 50″ est.